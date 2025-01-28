89 секунд до конца света? Как Часы Судного дня предупреждают об опасностях

Мировое сообщество оказалось в самой опасной точке своей истории — до полуночи осталось всего 89 секунд. Это символический сигнал от часов Судного дня, созданных еще в 1947 году, отражающих уровень угроз для человечества, вызванных ядерным оружием, изменениями климата и технологиями. Несмотря на многочисленные оговорки, государственные лидеры и общества продолжают игнорировать критические вызовы, а безотлагательные действия откладываются на неопределенный срок.

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Идея часов Судного дня зародилась в 1945 году в научной среде, объединившей таких видных деятелей, как Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер. Спустя два года ученые создали этот символ, показывающий, насколько близко человечество находится до глобальной катастрофы. Сегодня он служит предупреждением о последствиях безответственного использования ядерного оружия, прогрессировании изменений климата и рисков, связанных с новейшими технологиями.

В 2024 году мир сделал еще один шаг к катастрофе, что заставило перенести стрелку часов до отметки 89 секунд до полуночи – это самое ближайшее к точке невозвращения за всю историю наблюдений. Причинами стали продолжение войны в Украине, которая уже третий год чревата перерасти в ядерный конфликт, эскалацией напряжения на Ближнем Востоке и ростом ядерного арсенала в мире.

Климатические изменения в 2024 году также усилились: рекорды температур, уровня моря и частота природных катаклизмов доказывают, что мир не успевает стабилизировать климат. Инвестиции в зеленую энергетику растут, но этого недостаточно, чтобы остановить глобальное потепление.

Не меньшую опасность представляют биологические угрозы, включая пандемии, вызывающие мутации вирусов и несовершенный контроль за исследованиями в лабораториях. А быстрое развитие искусственного интеллекта создает риск его использования для создания биологического оружия.

Технологические прорывы, включая искусственный интеллект, дроны и гиперзвуковые ракеты, также ставят новые вызовы. Возможность автоматизированных военных решений увеличивает риск глобальных катастроф. А информационная экосистема, полная дезинформации, усугубляет способность общества реагировать на кризисы.

Мировым лидерам пора осознать серьезность ситуации и объединить усилия во избежание катастрофы. Как подчеркивают ученые, именно США, Китай и Россия несут особую ответственность за глобальную безопасность, ведь они имеют возможность либо разрушить цивилизацию, либо спасти ее.



