28 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

28 января православные христиане празднуют Павлов день

Праздники 28 января

Этот день (28 января) в православной религии получил свое название в честь памяти преподобного Павла Фивейского. Также этот праздник иногда называют Павлом Египетским или Павлом Отшельником.

Преподобный Павел был первым христианским монахом. Он прожил в отшельничестве 91 год и умер в возрасте 113 лет в пещере.

Кроме того, 28 января отмечают Международный день защиты персональных данных

Целью этого Дня является повышение уровня информированности и активного содействия в защите конфиденциальности данных прежде всего личного характера, а также распространение передового опыта и наработок в этом плане по всему миру.



Что еще отмечают в мире 28 января:

• Национальный день веселья на работе в США

• Национальный день педиатра в США

• День улучшения делового общения

• День армии в Армении

Знаменательные события 28 января:

• В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Италией.

• В 1992 году национальный сине-желтый флаг Верховной Радой Украины утвержден Государственным Флагом Украины.

• В 1958 году компания Lego запатентовала вид деталей своего конструктора.

• В 1919 году в Чехословакии основан Университет Масарика.

Кто родился 28 января:

• В 1951 году Леонид Каденюк, украинский астронавт (первый космонавт независимой Украины)

• В 1912 году Джексон Поллок, американский художник, один из выдающихся представителей абстрактного экспрессионизма.

• В 1706 году Джон Баскервиль, английский печатник и издатель, создатель шрифтов нового стиля, носящих его имя (ум. 1775).

• В 1884 году Огюст Пикар, швейцарский ученый, физик, исследователь космических лучей, создатель стратостатов и батискафов.

Что нельзя делать 28 января:

• Много есть и злоупотреблять спиртным;

• Делать сложную работу;

• Ссориться с близкими;

• Выходить из дома после 12 часов ночи.

Именины 28 января:

• Католические: Фома, Юлиан

• Православные: Алпсидий, Варлам, Гавриил, Герасим, Елена, Елпидий, Иван, Михаил, Павел, Пансофий, Прохор

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые из Национального университета Пусан в Корее изучили связь между мужской фертильностью и использованием мобильного телефона.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что ходят слухи, что американский актер Брэд Питт закрутил любовные отношения с популярной певицей. СМИ узнали, как ее зовут.

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