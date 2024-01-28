28 января: какой сегодня праздник, именины и что нельзя делать

28 января – это дата, которая богата на многие события. Помимо религиозного дня памяти преподобного Ефрема Сирина также отмечают Международный день мобилизации против ядерной войны, День утверждения Государственного Флага и другие.



Какой сегодня праздник 28 января

Какой религиозный праздник 28 января

28 января в церковном календаре – день памяти преподобного Ефрема Сирина. Он родился на территории Месопотамии и рос в уважении к Богу. Считается, что за монашеский образ жизни в пустыне Ефрем Сирин получил от Бога премудрость с помощью которой совершил много богоугодных дел.

Какие именины 28 января: как назвать ребенка, родившегося сегодня:

28 января празднуют имена: Владимир, Ефим, Охрим, Исак, Георгий, Яков, Юрий, Владимир.

Что нельзя делать 28 января:

— Запрещено заниматься хозяйством;

— Нельзя убирать в доме;

- Не стоит ссориться и злословить.

Праздники и памятные даты 28 января

День утверждения Государственного Флага – 28 января 1992 года Верховная Рада приняла постановление Об утверждении государственным флагом Украины Национального флага. В нем отмечается: "Государственное Знамя Украины" представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Также 28 января отмечают:

— День открытия Антарктиды;

— Международный день мобилизации против ядерной войны;

— Европейский день защиты данных;

— Международный день без интернета;

— Международный день конструктора Lego;

— Всемирный день безработных;

— Всемирный день борьбы с проказой;

— День рождения дизельного двигателя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мире отмечают и кого чествуют 14 января.