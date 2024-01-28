28 января: какой сегодня праздник, именины и что нельзя делать

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
28 января – это дата, которая богата на многие события. Помимо религиозного дня памяти преподобного Ефрема Сирина также отмечают Международный день мобилизации против ядерной войны, День утверждения Государственного Флага и другие.
Какой сегодня праздник 28 января
28 января в церковном календаре – день памяти преподобного Ефрема Сирина. Он родился на территории Месопотамии и рос в уважении к Богу. Считается, что за монашеский образ жизни в пустыне Ефрем Сирин получил от Бога премудрость с помощью которой совершил много богоугодных дел.
28 января празднуют имена: Владимир, Ефим, Охрим, Исак, Георгий, Яков, Юрий, Владимир.
День утверждения Государственного Флага – 28 января 1992 года Верховная Рада приняла постановление Об утверждении государственным флагом Украины Национального флага. В нем отмечается: "Государственное Знамя Украины" представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3.
Также 28 января отмечают:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мире отмечают и кого чествуют 14 января.
Обсуждения
Новости