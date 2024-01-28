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28 января: какой сегодня праздник, именины и что нельзя делать

28 января верующие чтят преподобного Ефрема Сирина, а в Украине отмечают День утверждения Государственного Флага Украины.

сегодня, 08:05
Автор:
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Slava Kot
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28 января – это дата, которая богата на многие события. Помимо религиозного дня памяти преподобного Ефрема Сирина также отмечают Международный день мобилизации против ядерной войны, День утверждения Государственного Флага и другие.

28 января: какой сегодня праздник, именины и что нельзя делать

Какой сегодня праздник 28 января

Какой религиозный праздник 28 января

28 января в церковном календаре – день памяти преподобного Ефрема Сирина. Он родился на территории Месопотамии и рос в уважении к Богу. Считается, что за монашеский образ жизни в пустыне Ефрем Сирин получил от Бога премудрость с помощью которой совершил много богоугодных дел.

Какие именины 28 января: как назвать ребенка, родившегося сегодня:

28 января празднуют имена: Владимир, Ефим, Охрим, Исак, Георгий, Яков, Юрий, Владимир.

Что нельзя делать 28 января:

  • — Запрещено заниматься хозяйством;
  • — Нельзя убирать в доме;
  • - Не стоит ссориться и злословить.

Праздники и памятные даты 28 января

День утверждения Государственного Флага – 28 января 1992 года Верховная Рада приняла постановление Об утверждении государственным флагом Украины Национального флага. В нем отмечается: "Государственное Знамя Украины" представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней — синего цвета, нижней — желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Также 28 января отмечают:

  • — День открытия Антарктиды;
  • — Международный день мобилизации против ядерной войны;
  • — Европейский день защиты данных;
  • — Международный день без интернета;
  • — Международный день конструктора Lego;
  • — Всемирный день безработных;
  • — Всемирный день борьбы с проказой;
  • — День рождения дизельного двигателя.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мире отмечают и кого чествуют 14 января.



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