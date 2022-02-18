18 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Денис Подставной
В Украине православные чтят память святой мученицы Агафии (Агаты) Сицилийской. Святая Агата жила в третьем веке на острове Сицилия в городе Катания во время гонений на христиан при императоре Деции.
Праздники в Украине и мире 18 февраля
Приметы 18 февраля:
• если мороз за окном стоит – значит к теплой весне;
• если снега нет – значил летом засуха будет.
Что нельзя делать 18 февраля:
• много работать.
• переедать
• злоупотреблять алкоголем.
• ходить в гости
Что отмечают в мире 18 февраля:
• День батарейки
• Всемирный день дегустации вина
• День Плутона
Знаменательные события 18 февраля:
• в 1992 году Украина установил дипломатични отношения с Хорватией и Угандой.
• в 1930 году изучая фотографии, сделанные в январе, американский учений Клод Томбо обнаружил карликовую планету Плутон, которую долго считали 9 планетой Солнечной системы.
• в 1885 году в США впервые опубликованы "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена.
• в 1676 году Исаак Ньютон заявив: "Я видел дальше, потому что стоял на плечах гигантов".
Кто родился 18 февраля:
• в 1934 году Пако Рабанн, испанский кутюрье.
• в 1933 году Йоко Оно, японская авангардная художница, певица и деятель искусства, будущая жена Джона Леннона.
• в 1745 году Алессандро Джузеппе Вольта (ум. 1827), итальянский физик и физиолог
• в 1516 году Мария I Тюдор (ум. 1558), английская королева с 1553 года
Именины 18 февраля:
Католические: Колман, Симеон, Флавиан
Православные: Агафья, Александра, Антоний, Василиса, Воиф, Евагрий, Елладий, Макарий, Михаил, Полиевкт, Феодосий, Феодулия
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Зеленский отреагировал на постоянные уведомления о новых датах вторжения РФ. Зеленский выразил мнение, что появлению этих дат подыграют россияне.
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