17 января в календаре: какие праздники отмечаем сегодня

Сегодня, 17 января, в Украине православные отмечают Собор 70 апостолов и память преподобного Ахилы, диакона Печерского. Кроме того, 17 января является последним днём Святок.

Праздники 17 января

Что отмечают в мире 17 января:

• Грустный понедельник (дата на 2022 год. отмечается в третий понедельник января, который многие считают самым удручающим днем в году. Традиция берет свое начало в 2005 году).

• Грустный понедельник (дата на 2022 год. Отмечают в третий понедельник января, который многие считают самым удручающим днем в году. Традиция с 2005 года);

• День канатной дороги (в начале 1871 года уроженец Великобритании, американец Эндрю Смит Халлиди получил первый патент на канатную дорогу);

• Национальный день горячего ромового напитка в США;

• День детских изобретений.



Именины 17 января:

• Католические:

Антон, Гамельберт, Мильдгита, Сульпиций.

• Православные:

Мужские: Афанасий, Дионисий, Зина, Иосиф, Иосия, Климент, Марк, Николай, Павел, Прохор, Родион, Руф, Симеон, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Яков.

Женские: Евфимия.

Знаменательные события:

• В 1992 году Республика Экваториальная Гвинея признала независимость Украины;

• В 1987 году создан Совет Женщин Украины;

• В 1805 году в Харькове открыт первый в восточной Украине университет.

В 1969 году "Битлз" выпустили пластинку "Yellow Submarine" (англ. — Желтая подводная лодка).

В 1961 году американский президент Д. Эйзенхауэр первым сформулировал понятие "военно-промышленный комплекс".

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