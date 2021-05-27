27 мая - конференция «Способна ли биоэнергетика сделать Украину энергонезависимой?»

27 мая с.г. в г.Обухов Госэнергоэффективности с Минэнерго, Обуховским районным советом и Всеукраинской энергетической ресурсно-биотехнологической академией "ИВА" проведет конференцию на тему: "Способна ли биоэнергетика сделать Украину энергонезависимой?".

Конференция «Способна ли биоэнергетика сделать Украину энергонезависимой?»

7,5 млрд долларов — цена энергетической зависимости Украины, которую уплачено за импорт нефтепродуктов, газа и угля в 2020 году. Зато эти средства могли бы остаться в экономике, если использовать ресурсы биоэнергетики: агроотходы, энергорастения, биометан и тому подобное. Максимальный потенциал замещения газа за счет биоэнергетики составляет 37 млрд м3 в год.

Во время выездной конференции на объекты участники:

• узнают о потенциале украинской биоэнергетики для энергонезависимости общин, уже разработаны законодательные решения и преимущества биоэнергетических проектов в т.ч. для экономического восстановления общин;

• лично осмотрят технологии выращивания энергетической ивы на подопытном участке и твердотопливную котельную мощностью 2 МВт, которая отапливает районную больницу в г. Обухове.

Конференция будет состоять из двух частей, а именно:

- 11: 15-12: 30 — практическая сессия:

1. визит на полигон по выращиванию энергетической вербы (Киевская область, Обуховский район, г.. Обухов, Кольцевая дорога)

2. визит на твердотопливную котельную мощностью 2 МВт, которая обеспечивает тепловой энергией и горячей водой Обуховскую районную больницу (Киевская область, Обуховский район, г. Обухов, ул. Каштановая, 52).

- 13: 00-15:10 — теоретическая сессия: обсуждение государственной политики, целей и новых законодательных инициатив в сфере биоэнергетики (Обуховский районный совет, Киевская область, Обуховский район, г. Обухов, ул. Малышко, 10).

Спикеры:

• Герман Галущенко * — Министр энергетики Украины;

• Константин Гура — и.о. Председателя Госэнергоэффективности;

• Василий Володин * — Председатель Киевской ОГА;

• Антон Карманов — председатель Обуховского районного совета;

• Сергей Нагорняк — народный депутат Украины;

• Иван Шинкаренко — народный депутат Украины;

• Андрей Жупанин — народный депутат Украины;

• Георгий Гелетуха — Председатель биоэнергетической ассоциации Украины;

• Леонид Мележик — Президент ГК "MGI group", основатель Всеукраинской энергетической ресурсно-биотехнологической академии "ИВА";

• Виктор Маурер — заведующий кафедрой Национального института биоресурсов и природопользования Украины;

• Михаил Гументик — док. с.-хоз. наук института биоэнергетических культур и сахарной свеклы Национальной Академии аграрных наук Украины;

• Ирина Гнап * — Директор "Salix Energy".

К участию в конференции приглашаются СМИ.

Аккредитация СМИ обязательна и осуществляется до 16:00 26 мая по адресу: [email protected] и тел .: (044) 590-59-65, 096-906-85-95 (Контактное лицо — Таисия Заика, заместитель начальника Управления коммуникации и связей с общественностью Госэнергоэффективности).

Аккредитация обязательна с указанием ФИО, названия СМИ, журналистского удостоверения, контактов (номера мобильного телефона и электронной почты).

Детали визита на объекты узнавайте по тел. (044) 590-59-65, 096-906-85-95.

Количество мест ограничено! Вход в зал только в масках. Соблюдение дистанции 1,5 м.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!