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17-летним ребятам грозит штраф от 17 000 до 25 000 грн: как его избежать

Юноши должны встать на учет через приложение Резерв+ или непосредственно в ТЦК и СП

сегодня, 10:40
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Кравцев Сергей

17-летние ребята и их родители должны не терять бдительность и знать о необходимости встать на военный учет. 17-летним юношам нужно сделать это до 31 июля 2025 года. В случае, если они не станут на военный учет до указанной даты, им грозит немалый штраф до 25 тысяч гривен. Об этом сообщает Житомирский ТЦК и СП.

17-летним ребятам грозит штраф от 17 000 до 25 000 грн: как его избежать

Военный учет. Фото: из открытых источников

Срок, в течение которого 17-летние ребята должны стать на учет в территориальный центр комплектования, как призывники, растянули во времени. Юноши, которым исполнилось 17 лет, могут выбрать один из двух вариантов, как им встать на учет, а именно: через приложение "Резерв+", уточнив персональные данные в электронном кабинете призывника; в районном (городском) ТЦК и СП, предоставив необходимые документы.

Кроме того, на учет до 31 июля 2025 должны стать также граждане до 25 лет. Речь идет о тех мужчинах, которые: сменили место жительства (в т.ч. вернулись из-за границы); получили гражданство Украины; уволились из мест лишения свободы; были отчислены из военных учебных заведений; не прошли базовую общевойсковую подготовку.

В то же время есть те категории мужчин, которые могут этого не делать. Это касается отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также находится на принудительном медицинском лечении.

В ТЦК напомнили, если лицо вовремя не встало на учет, то ему нужно лично прибыть в центр. В таком случае на молодого человека могут наложить штраф от 17 000 до 25 000 гривен.

Читайте на портале "Комментарии" — 16 апреля Верховная Рада Украины продлила общую мобилизацию еще на 90 дней – до 6 августа. Вчера же президент Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий военнообязанным получить скидку на штрафы за неуточнение данных от ТЦК. Штраф можно будет оплатить на 50% меньше. Об этом говорится в проекте закона. Кому будет полезен данный закон? Изменит ли он отношение у украинцев к необходимости обновления данных в ТЦК и СП? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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