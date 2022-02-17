17 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Денис Подставной
Сегодня в Украине православные чтят память преподобного Николая Студийского, исповедника.
Праздники в Украине и мире 17 февраля
Приметы 17 февраля:
• мало снега в лесу — к потеплению;
• если елей сгибаются вниз, значит будут снегопады;
• облачная погода — к жаркому лету;
• птицы во сне — к хорошим новостям.
Что нельзя делать 17 февраля:
• уезжать в путешествие;
• употреблять неправильную и жирную еду;
• стричь волосы;
• вступать в конфликт;
• оставлять беспорядок в доме.
Что отмечают в мире 17 февраля:
• День кота в Европе;
• День джентльменов в Латвии;
• День своего пути;
• Национальный день кофе с молоком в США.
Знаменательные события 17 февраля:
• В 1983 году "день рождения" языка программирования Ада. Он был создан в ходе проекта Министерством обороны США с целью разработать единый язык программирования для встроенных систем.
• В 1795 году в Великобритании выкопали картофелину весом почти 8,5 кг и это при том, что о генной модификации ещё даже не догадывались;
• В 2000 году в Лейк-Плэсиде (США) открылись "Игры доброй воли".
Кто родился 17 февраля:
• в 1890 году Роналд Фишер, британский естествоиспытатель, один из основателей современной статистики;
• в 1991 году Эд Ширан, британский певец, гитарист и автор песен, актёр, лауреат двух премий "Грэмми";
• в 1981 Пэрис Хилтон, американская актриса кино и телевидения, певица, автор песен, фотомодель, дизайнер;
• в 1963 Майкл Джордан, американский баскетболист, 6-кратный чемпион НБА;
Именины 17 февраля:
Католические: Алексис, Констабилис, Финтан.
Православные: Авраамий, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Евагрий, Евстафий, Екатерина, Иадор, Иасим, Иван, Иосиф, Исидор, Кирилл, Коприй, Мария, Мефодий, Михаил, Николай, Пётр, Рафаила, Серафим, Сергей, Фалалей, Феоктист, Фёдор, Юрий.
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