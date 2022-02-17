logo

BTC/USD

43666.64

ETH/USD

3069.50

LTC/USD

125.98

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события 17 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники
commentss НОВОСТИ Все новости

17 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Что отмечают в Украине и мире 17 февраля 2022 года

сегодня, 07:15
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Сегодня в Украине православные чтят память преподобного Николая Студийского, исповедника. 

17 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Праздники в Украине и мире 17 февраля

Приметы 17 февраля:

• мало снега в лесу — к потеплению;

• если елей сгибаются вниз, значит будут снегопады;

• облачная погода — к жаркому лету;

• птицы во сне — к хорошим новостям.

Что нельзя делать 17 февраля:

• уезжать в путешествие;

• употреблять неправильную и жирную еду;

• стричь волосы;

• вступать в конфликт;

• оставлять беспорядок в доме.

Что отмечают в мире 17 февраля:

• День кота в Европе;

• День джентльменов в Латвии;

• День своего пути;

• Национальный день кофе с молоком в США.

Знаменательные события 17 февраля:

• В 1983 году "день рождения" языка программирования Ада. Он был создан в ходе проекта Министерством обороны США с целью разработать единый язык программирования для встроенных систем.

• В 1795 году в Великобритании выкопали картофелину весом почти 8,5 кг и это при том, что о генной модификации ещё даже не догадывались;

• В 2000 году в Лейк-Плэсиде (США) открылись "Игры доброй воли".

Кто родился 17 февраля:

• в 1890 году Роналд Фишер, британский естествоиспытатель, один из основателей современной статистики;

• в 1991 году Эд Ширан, британский певец, гитарист и автор песен, актёр, лауреат двух премий "Грэмми";

• в 1981 Пэрис Хилтон, американская актриса кино и телевидения, певица, автор песен, фотомодель, дизайнер;

• в 1963 Майкл Джордан, американский баскетболист, 6-кратный чемпион НБА;

Именины 17 февраля:

Католические: Алексис, Констабилис, Финтан.

Православные: Авраамий, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Евагрий, Евстафий, Екатерина, Иадор, Иасим, Иван, Иосиф, Исидор, Кирилл, Коприй, Мария, Мефодий, Михаил, Николай, Пётр, Рафаила, Серафим, Сергей, Фалалей, Феоктист, Фёдор, Юрий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Бразилии оползни и наводнения превращают дома в руины. 

Издание "Комментарии" сообщало, что единственная украинская теннисистка в Дубае совершила сенсацию на турнире.

Читайте на нашем сайте также, что СМИ показали, как живут россияне в приграничном с Украиной городе, где скопление техники РФ.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!