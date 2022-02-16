16 февраля в календаре: приметы, именины и новый праздник в Украине

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Денис Подставной
В этот день в Украине отмечают День единения и День военного журналиста.
16 февраля - День единения
День единения стал государственным праздником совсем недавно — 14 февраля. Он был внедрен указом президента Украины №53/2022.
"В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — заявил президент Украины во время своего обращения к украинцам, 14 февраля.
Также 16 февраля в Украине православные чтят память Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
Что нельзя делать 16 февраля:
• нельзя одалживать деньги;
• одеваться в чёрное.
Приметы 16 февраля:
• если крупный снег метет – значит летом будет сыро и дождливо;
• лес шумит – значит будет оттепель;
• громко поют воробьи – значит весна уже на пороге.
Что отмечают в мире 16 февраля:
• День инноваций
•Международный день канадского наследия
• Национальный день миндаля в США
Знаменательные события 16 февраля:
• в 1978 году в Чикаго (США) создана первая компьютерная доска объявлений — CBBS.
• в 1960 году подводная лодка США — USS Triton, из Нового Лондона (штат Коннектикут) начинает операцию Sandblast — первое кругосветное путешествие под водой.
• в 1948 году американским астрономом Джерардом Койпером открыта Миранда — спутник Урана.
Кто родился 16 февраля:
• в 1961 году Энди Тейлор, гитарист популярной британской группы "Duran Duran".
• в 1909 году Ричард Макдональд, калифорнийский ресторатор, вместе с братом организовал ресторан быстрого обслуживания. Их идею 1954 подхватил Рэй Крок, который создал всемирную сеть ресторанов "McDonald's".
• в 1740 году Джамбаттиста Бодони (ум. в 1813 году), итальянский издатель, типограф, художник-шрифтовик, автор сотен шрифтов, в том числе кириллических (около 80).
Именины 16 февраля:
Католические: Даниил, Иеремия, Исайя, Онисим, Самуил, Элиас, Юлиана
Православные: Адриан, Азария, Анна, Василий, Владимир, Власий/Вукол, Диодор, Еввул, Иван, Клавдиан, Клавдий, Михаил, Николай, Павел, Папий, Роман, Симеон, Симон, Тимофей
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