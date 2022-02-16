16 февраля в календаре: приметы, именины и новый праздник в Украине

В этот день в Украине отмечают День единения и День военного журналиста.

16 февраля - День единения

День единения стал государственным праздником совсем недавно — 14 февраля. Он был внедрен указом президента Украины №53/2022.

"В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — заявил президент Украины во время своего обращения к украинцам, 14 февраля.

Также 16 февраля в Украине православные чтят память Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Что нельзя делать 16 февраля:

• нельзя одалживать деньги;

• одеваться в чёрное.

Приметы 16 февраля:

• если крупный снег метет – значит летом будет сыро и дождливо;

• лес шумит – значит будет оттепель;

• громко поют воробьи – значит весна уже на пороге.



Что отмечают в мире 16 февраля:

• День инноваций

•Международный день канадского наследия

• Национальный день миндаля в США

Знаменательные события 16 февраля:

• в 1978 году в Чикаго (США) создана первая компьютерная доска объявлений — CBBS.

• в 1960 году подводная лодка США — USS Triton, из Нового Лондона (штат Коннектикут) начинает операцию Sandblast — первое кругосветное путешествие под водой.

• в 1948 году американским астрономом Джерардом Койпером открыта Миранда — спутник Урана.

Кто родился 16 февраля:

• в 1961 году Энди Тейлор, гитарист популярной британской группы "Duran Duran".

• в 1909 году Ричард Макдональд, калифорнийский ресторатор, вместе с братом организовал ресторан быстрого обслуживания. Их идею 1954 подхватил Рэй Крок, который создал всемирную сеть ресторанов "McDonald's".

• в 1740 году Джамбаттиста Бодони (ум. в 1813 году), итальянский издатель, типограф, художник-шрифтовик, автор сотен шрифтов, в том числе кириллических (около 80).

Именины 16 февраля:

Католические: Даниил, Иеремия, Исайя, Онисим, Самуил, Элиас, Юлиана

Православные: Адриан, Азария, Анна, Василий, Владимир, Власий/Вукол, Диодор, Еввул, Иван, Клавдиан, Клавдий, Михаил, Николай, Павел, Папий, Роман, Симеон, Симон, Тимофей

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