150 гуманитарных миссий: о помощи военным и медикам рассказали в благотворительном фонде "Надія"

С начала полномасштабного вторжения благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" помогает военным подразделениям, стабилизационным пунктам и прифронтовым госпиталям, еженедельно осуществляя гуманитарные выезды на передовую.



В благотворительном фонде "Надія" рассказали о помощи военным и медикам

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на председателя наблюдательного совета фонда "Надія", первого заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерия Дубиля.

Отмечается, что сегодня команда фонда вместе с партнерами — фондом "Батальон волонтер" и Романом Бочкалой отправилась по маршруту Харьков-Купянск-Борова-Покровск-Лиман. Это уже 150 гуманитарная миссия фонда "Надія" на прифронтовые территории Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской и Запорожской областей.

За последние две недели пять самых современных систем радиоэлектронной борьбы с частотами 400-1200 были доставлены командой "Надії" для 3-й танковой бригады и других подразделений Донецкого, Ореховского и Курского направлений. Стоимость таких поставок составляет несколько миллионов гривен.

С начала войны фонд "Надія" обеспечил прифронтовые госпитали и стабилизационные пункты 50 аппаратами для косвенного массажа сердца Easy Pulse Schiller (Швейцария), 10 аппаратами для гемодиализа Prismaflex, сотнями реанимационных мониторов, томографами, аппаратами КТ и МЗТ.



Также фонд поставил пять кабинетов гастроколоноскопии Fuji (Япония) в госпитале Донбасса и Харьковщины, благодаря которым медики спасают жизнь защитников с внутренними кровотечениями.



Кроме того, команда "Надії" передала в госпитале на линии огня десятки скорых, около 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование и артроскоп для проведения безразрезных операций на конечностях.



Отдельное направление работы — поддержка военных подразделений. Фонд работает над обеспечением бригад Вооруженных сил Украины, подразделений Государственной пограничной службы Украины, Главного управления разведки и Национальной полиции. С начала вторжения фонд оснащает Силы обороны Украины тысячами станций Starlink, генераторов, мощных зарядных станций, современных дронов.



"Наша миссия — спасать жизнь. Мы верим, что поддержка наших защитников и медиков является основой будущей победы и справедливого мира, ведь без крепкого тыла невозможно одержать победу на фронте. Каждая гуманитарная миссия нашей команды направлена на то, чтобы обеспечить необходимое оборудование для спасения жизней. Война — не только о борьбе с оружием в руках, это также о возможности вовремя оказать помощь тому, кто в этом нуждается. Наш фонд помогает, чтобы каждый воин и медик почувствовал поддержку и знал, что мы вместе с ними на каждом шагу их пути к победе", — отметил Дубиль.