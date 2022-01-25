25 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

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Денис Подставной
Сегодня, 25 января, в Украине православные отмечают память мученицы Татьяны Римской. В народном календаре эта дата известна как Татьянин день.
Праздники 25 января
Что запрещено делать 25 января:
• Примерять чужую одежду;
• Хвастаться чем-либо;
• Заниматься экстремальным спортом;
• Рисковать.
Что отмечают в мире 25 января:
• День исключительно для себя;
• День наоборот;
• Национальный день ирландского кофе в США;
• Национальный день питания в Индонезии;
Знаменательные события 25 января:
• В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Арабской Республикой Египет;
• В 1949 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоялась первая церемония вручения телевизионных наград "Эмми";
• В 1919 году в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире — "Пенсильвания" (на 2200 номеров);
• В 1917 году на мине в Ирландском море подорвался британской крейсер "Лаурентик", на борту которого было 3211 слитков золота. Погибло 350 человек.
Кто родился 25 января:
• Владимир Зеленский, украинский государственный и политический деятель. Шестой и действующий президент Украины.
• Тина Кароль (Татьяна Либерман), известная украинская певица.
Именины 25 января:
Католические: Дуйнвен.
Православные: Галактион, Апраксия, Илья, Макар, Мартиниан, Мертий, Пётр, Савва, Силуан, Татьяна.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярные у путешественников курорты Греции засыпает снегом. Обильные осадки привели к тому, что некоторые населенные пункты оказались отрезанными от цивилизации. На дорогах наблюдается затруднение движения автомобильного транспорта.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что в январе 2022 года в стране подорожал популярный среди украинцев овощ. Цены в сравнении с январем прошлого года стали выше на 72%.
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