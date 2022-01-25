25 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

Сегодня, 25 января, в Украине православные отмечают память мученицы Татьяны Римской. В народном календаре эта дата известна как Татьянин день.

Праздники 25 января

Что запрещено делать 25 января:

• Примерять чужую одежду;

• Хвастаться чем-либо;

• Заниматься экстремальным спортом;

• Рисковать.

Что отмечают в мире 25 января:

• День исключительно для себя;

• День наоборот;

• Национальный день ирландского кофе в США;

• Национальный день питания в Индонезии;

Знаменательные события 25 января:

• В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Арабской Республикой Египет;

• В 1949 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, состоялась первая церемония вручения телевизионных наград "Эмми";

• В 1919 году в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире — "Пенсильвания" (на 2200 номеров);

• В 1917 году на мине в Ирландском море подорвался британской крейсер "Лаурентик", на борту которого было 3211 слитков золота. Погибло 350 человек.

Кто родился 25 января:

• Владимир Зеленский, украинский государственный и политический деятель. Шестой и действующий президент Украины.

• Тина Кароль (Татьяна Либерман), известная украинская певица.

Именины 25 января:

Католические: Дуйнвен.

Православные: Галактион, Апраксия, Илья, Макар, Мартиниан, Мертий, Пётр, Савва, Силуан, Татьяна.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что популярные у путешественников курорты Греции засыпает снегом. Обильные осадки привели к тому, что некоторые населенные пункты оказались отрезанными от цивилизации. На дорогах наблюдается затруднение движения автомобильного транспорта.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в январе 2022 года в стране подорожал популярный среди украинцев овощ. Цены в сравнении с январем прошлого года стали выше на 72%.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!