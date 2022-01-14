15 января: праздники, именины и знаменательные события

Что отмечают в Украине 15 января:

Какой праздник 15 января

В этот день православные в Украине отмечают память святителя Сильвестра. В католических странах отмечается 31 декабря, в православных — 2 (15) января.

Папа римский Сильвестр I родился в III веке в Риме. О его жизни мало, что известно, однако одна легенда дошла до наших дней. Согласно ей, в 314 году нашей эры, святой Сильвестр изловил — морского змея Левиафана (ветхозаветное чудовище). В католической среде считалось, что в 1000 году этот библейский монстр вырвется на свободу и тогда наступит конец света. Однако стараниями святого Сильвестра этого не произошло,

В народе 15 января называли Сильвестров день, или Куриный праздник. В этот день люди проводили чистку курятников, а затем окуривали их, пытаясь таким образом защитить животных от злых духов.



Также 15 января в Украине седьмой день Рождественских святок.



Что отмечают в мире 15 января:

•День рождения Википедии (общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия);

15 января 2001 года разработчики сайта Джимми Уэйлс и Ларри Сенджер открыли Википедию для общего пользования. Создавать и редактировать статьи могли все, кто хотел. К концу 2001 года на сайте уже имелось примерно 20 тысяч статей.

•День шляпы или День головного убора;

•День армии в Индии;

•День вооруженных сил Нигерии;



•День международного признания Хорватии.

Именины 15 января:

Католические

Мужские: Макарий, Павел;

Женские: Ита.

Православные

Мужские: Аммон, Василий, Егор, Домн, Закхей, Зорсис, Кузьма, Марк, Модест, Пётр, Серафим, Сергей, Сидор, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопист.

Женские: Ульяна, Федотья.

Знаковые события 15 января:

2009 — экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолёт с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон;

2006 — вернулась на Землю капсула аппарата "Стардаст", содержащая образцы космического вещества;

В 1993 году в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя (2137) серия "Санта-Барбары";

В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Грецией.

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