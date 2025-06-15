15 июня: какой сегодня праздник, все об этом дне

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Slava Kot
15 июня отмечается сразу несколько важных международных, национальных и культурных праздников. Этот день сочетает заботу о близких, поддержку пожилых людей, почитание природы и популяризацию благотворительности.
Какой праздник 15 июня. Фото из открытых источников
В 2025 году День отца в Украине выпадает на 15 июня. Этот праздник традиционно отмечается в третье воскресенье июня и является поводом выразить благодарность и любовь к отцам. В Украине его официально установили в 2019 году. С началом полномасштабной войны значение этого дня стало особенно глубоким, ведь тысячи родителей разведены с детьми из-за боевых действий.
Идея отмечать День отца впервые появилась у США еще в начале 20 века. С тех пор праздник распространился по многим странам как символ уважения к мужчинам, активно участвующим в воспитании детей.
15 июня также отмечается Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми. Этот день основан ООН в 2011 году для привлечения внимания к проблемам дискриминации по возрасту и жестокому обращению с пожилыми людьми. В Украине тема особенно актуальна в условиях войны, когда пожилые люди часто остаются без должной поддержки и заботы.
День силы улыбки каждый год призывает людей дарить искренние улыбки. Научно доказано, что улыбка помогает бороться со стрессом, снижает давление и способствует долголетию. Поэтому сегодня, 15 июня, повод напомнить себе о силе простого человеческого тепла.
Сегодня также отмечается Всемирный день ветра, начатый Европейской ветроэнергетической ассоциацией в 2007 году. Цель праздника состоит в популяризации использования ветра как чистого источника энергии и поддержке развития возобновляемой энергетики.
15 июня отмечается Всемирный день пожертвований, призванный поощрять людей к благотворительности. Для украинцев этот праздник имеет особое значение, ведь помощь ВСУ, поддержка переселенцев и бездомных животных стала частью повседневной жизни.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковных праздниках 15 июня и у кого именины в этот день.
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