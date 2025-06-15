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15 июня: какой сегодня праздник, все об этом дне

Что празднуют 15 июня: День отца, День пожертвований, День силы улыбки и другие праздники.

сегодня, 07:30
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Slava Kot

15 июня отмечается сразу несколько важных международных, национальных и культурных праздников. Этот день сочетает заботу о близких, поддержку пожилых людей, почитание природы и популяризацию благотворительности.

15 июня: какой сегодня праздник, все об этом дне

Какой праздник 15 июня. Фото из открытых источников

День отца в Украине и Международный день отца

В 2025 году День отца в Украине выпадает на 15 июня. Этот праздник традиционно отмечается в третье воскресенье июня и является поводом выразить благодарность и любовь к отцам. В Украине его официально установили в 2019 году. С началом полномасштабной войны значение этого дня стало особенно глубоким, ведь тысячи родителей разведены с детьми из-за боевых действий.

Идея отмечать День отца впервые появилась у США еще в начале 20 века. С тех пор праздник распространился по многим странам как символ уважения к мужчинам, активно участвующим в воспитании детей.

День защиты пожилых людей

15 июня также отмечается Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми. Этот день основан ООН в 2011 году для привлечения внимания к проблемам дискриминации по возрасту и жестокому обращению с пожилыми людьми. В Украине тема особенно актуальна в условиях войны, когда пожилые люди часто остаются без должной поддержки и заботы.

День силы улыбки

День силы улыбки каждый год призывает людей дарить искренние улыбки. Научно доказано, что улыбка помогает бороться со стрессом, снижает давление и способствует долголетию. Поэтому сегодня, 15 июня, повод напомнить себе о силе простого человеческого тепла.

Всемирный день ветра

Сегодня также отмечается Всемирный день ветра, начатый Европейской ветроэнергетической ассоциацией в 2007 году. Цель праздника состоит в популяризации использования ветра как чистого источника энергии и поддержке развития возобновляемой энергетики.

Всемирный день пожертвований

15 июня отмечается Всемирный день пожертвований, призванный поощрять людей к благотворительности. Для украинцев этот праздник имеет особое значение, ведь помощь ВСУ, поддержка переселенцев и бездомных животных стала частью повседневной жизни.

Национальные праздники 15 июня в других странах:

  • — Азербайджан — День национального спасения
  • — Дания — День Короля Вальдемара II и День флага
  • — Италия — День инженера
  • — Кыргызстан — День работника противопожарной службы
  • — Коста-Рика — День посадки деревьев

15 июня в истории:

  • — 1775 год — по приказу Екатерины II разрушена Запорожская Сечь
  • — 1940 год — Красная армия оккупировала Литву
  • — 1941 год — родился Иван Миколайчук, выдающийся украинский киноактер, сценарист и режиссер
  • — 2010 год — умер Юрий Ильенко, известный украинский режиссер и сценарист
  • — 2014 год — во время войны на востоке Украины освобождена деревня Веселая Гора от пророссийских боевиков
  • — 2025 год — 1208-й день полномасштабной войны России против Украины

Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковных праздниках 15 июня и у кого именины в этот день.

Также "Комментарии" писали о поздравлениях ко Дню отца.



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