15 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Денис Подставной
Сегодня православные в Украине отмечают большой церковный праздник Сретение Господне, в память о том, как родители Иисуса Христа принесли Его в иерусалимский храм на 40-й день после Рождества.
Что отмечают в Украине и мире 15 февраля 2022 года
Также 15 февраля отмечают День киберспорта Украины.
Приметы 15 февраля:
• холодная погода — к скорому наступлению тепла;
• солнечная и теплая погода — к теплой весне;
• снег — к затяжной весне;
• капающая с крыш вода — к затяжной весне.
Что нельзя делать 15 февраля:
• стирать;
• делать уборку;
• заниматься рукоделием;
• ругаться и сквернословить;
• класть деньги на кухонный стол;
• отправляться в далекий путь;
• заниматься тяжелым физическим трудом.
Что отмечают в мире 15 февраля:
• День холостяка в США;
• День бегемота;
• Международный день операционной медицинской сестры;
• Национальный день жевательных драже в США;
• Маленький Новый год в Японии;
• Международный день детей, больных раком;
• День компьютерщиков.
Знаменательные события 15 февраля:
• в 1965 году утвержден новый флаг Канады. Красно-белый дизайн с кленовым листом принимается, взамен старого канадского знамени;
• в 1950 году премьера мультфильма студии Уолта Диснея, по мотивам волшебной сказки Шарля Перро, "Золушка";
• в 1946 году в Университете Пенсильвании (Филадельфия, США) официально объявлено о создании ENIAC — первого электронного компьютера в мире;
• в 1931 году вышел первый фильм о Дракуле;
• в 399 году до н. э. Сократа приговорили к смертной казни.
Кто родился 15 февраля:
• в 1954 году Мэтт Гроунинг, мультипликатор, создатель, творческий консультант и продюсер культовых мультсериалов "Симпсоны" и "Футурама";
• в 1812 году Чарльз Льюис Тиффани, американский ювелир. Он был лидером в области американской торговли ювелирными изделиями 19-го века, основатель компании Tiffany & Co;
• в 1564 году Галилей Галилео, итальянский философ, физик и астроном.
Именины 15 февраля:
Католические: Зигфрид, Клод, Иовит, Кенан, Фаустин.
Православные: Василий.
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