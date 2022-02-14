15 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Сегодня православные в Украине отмечают большой церковный праздник Сретение Господне, в память о том, как родители Иисуса Христа принесли Его в иерусалимский храм на 40-й день после Рождества.

Что отмечают в Украине и мире 15 февраля 2022 года

Также 15 февраля отмечают День киберспорта Украины.



Приметы 15 февраля:

• холодная погода — к скорому наступлению тепла;

• солнечная и теплая погода — к теплой весне;

• снег — к затяжной весне;

• капающая с крыш вода — к затяжной весне.

Что нельзя делать 15 февраля:

• стирать;

• делать уборку;

• заниматься рукоделием;

• ругаться и сквернословить;

• класть деньги на кухонный стол;

• отправляться в далекий путь;

• заниматься тяжелым физическим трудом.



Что отмечают в мире 15 февраля:

• День холостяка в США;

• День бегемота;

• Международный день операционной медицинской сестры;

• Национальный день жевательных драже в США;

• Маленький Новый год в Японии;

• Международный день детей, больных раком;

• День компьютерщиков.

Знаменательные события 15 февраля:

• в 1965 году утвержден новый флаг Канады. Красно-белый дизайн с кленовым листом принимается, взамен старого канадского знамени;

• в 1950 году премьера мультфильма студии Уолта Диснея, по мотивам волшебной сказки Шарля Перро, "Золушка";

• в 1946 году в Университете Пенсильвании (Филадельфия, США) официально объявлено о создании ENIAC — первого электронного компьютера в мире;

• в 1931 году вышел первый фильм о Дракуле;

• в 399 году до н. э. Сократа приговорили к смертной казни.

Кто родился 15 февраля:

• в 1954 году Мэтт Гроунинг, мультипликатор, создатель, творческий консультант и продюсер культовых мультсериалов "Симпсоны" и "Футурама";

• в 1812 году Чарльз Льюис Тиффани, американский ювелир. Он был лидером в области американской торговли ювелирными изделиями 19-го века, основатель компании Tiffany & Co;

• в 1564 году Галилей Галилео, итальянский философ, физик и астроном.

Именины 15 февраля:

Католические: Зигфрид, Клод, Иовит, Кенан, Фаустин.

Православные: Василий.

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