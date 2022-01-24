24 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

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Денис Подставной
Cегодня, 24 января, в Украине православные отмечают память преподобного Феодосия Антиохийского. Ему молятся при тяжелейших недугах.
24 января - День внешней разведки
Кроме того, 24 января в стране отмечается День внешней разведки. В этот день в 1919 году было создано первое подразделение разведки в УНР. Праздник был официально утвержден в 2018 году президентом Украины.
Что нельзя делать 24 января:
• Быть грязным;
• Вести споры;
• Менять работу или местожительства;
• Делать фото;
• Хвастаться чем-либо;
• Брать деньги в долг;
• Нельзя принимать подарки от чужих людей.
Что отмечают в мире 24 января:
•День изменить жизнь питомца;
•День комплимента;
•День объединения в Румынии;
•День пивной банки (традиция хранить пиво в алюминиевой банке впервые появилась в 1935 году);
•День хохота (громкий, сильный и продолжительный смех, от которого иногда сводит живот);
•Международный день образования;
•Международный женский спортивный день.
Знаменательные события 24 января:
•В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Австрией и Францией;
•В 1984 году в США в продаже появились первые компьютеры "Макинтош";
•В 1986 году американский космический аппарат "Вояджер-2" стал первым искусственным объектом, который достиг Урана
Кто родился 24 января:
•В 1901 году Кассандр (Адольф-Жан-Мари Мурон), французский живописец украинского происхождения, театральный художник, плакатист. Создатель логотипа французской марки одежды Yves Saint Laurent;
•В 1746 году Густав III, король Швеции;
•В 1 году Адриан, римский император.
Именины 24 января:
•Католические: Франциск.
•Православные: Агапий, Виталий, Владимир, Иосиф, Маир, Михаил, Николай, Пахомий, Ромил, Стефан, Терентий, Федосей, Фёдор.
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