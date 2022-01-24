24 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

Cегодня, 24 января, в Украине православные отмечают память преподобного Феодосия Антиохийского. Ему молятся при тяжелейших недугах.

24 января - День внешней разведки

Кроме того, 24 января в стране отмечается День внешней разведки. В этот день в 1919 году было создано первое подразделение разведки в УНР. Праздник был официально утвержден в 2018 году президентом Украины.

Что нельзя делать 24 января:

• Быть грязным;

• Вести споры;

• Менять работу или местожительства;

• Делать фото;

• Хвастаться чем-либо;

• Брать деньги в долг;

• Нельзя принимать подарки от чужих людей.

Что отмечают в мире 24 января:

•День изменить жизнь питомца;

•День комплимента;

•День объединения в Румынии;

•День пивной банки (традиция хранить пиво в алюминиевой банке впервые появилась в 1935 году);

•День хохота (громкий, сильный и продолжительный смех, от которого иногда сводит живот);

•Международный день образования;

•Международный женский спортивный день.

Знаменательные события 24 января:

•В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Австрией и Францией;

•В 1984 году в США в продаже появились первые компьютеры "Макинтош";

•В 1986 году американский космический аппарат "Вояджер-2" стал первым искусственным объектом, который достиг Урана

Кто родился 24 января:

•В 1901 году Кассандр (Адольф-Жан-Мари Мурон), французский живописец украинского происхождения, театральный художник, плакатист. Создатель логотипа французской марки одежды Yves Saint Laurent;

•В 1746 году Густав III, король Швеции;

•В 1 году Адриан, римский император.

Именины 24 января:

•Католические: Франциск.

•Православные: Агапий, Виталий, Владимир, Иосиф, Маир, Михаил, Николай, Пахомий, Ромил, Стефан, Терентий, Федосей, Фёдор.

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