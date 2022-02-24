24 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Денис Подставной
Cегодня в Украине православные чтят память священномученика Власия Севастийского.
Праздники 24 февраля
Святой Власий Севастийский – священномученик 3-4 веков. Жил в Малой Азии, служил епископом в Каппадокии.
Что нельзя делать 24 февраля:
• нельзя ругаться с семьей;
• оставлять дом не убранным.
Приметы 24 февраля:
• если в этот день оттепель – значит морозов больше не будет;
• если выпало много снега – значит весна ранняя будет;
• много сосулек – весна будет поздняя.
Что отмечают в мире 24 февраля:
• Всемирный день барменов;
• Всемирный день информационной архитектуры;
• День флага в Мексике;
• Национальный день чипсов тортилья в США;
• День рождения лотереи.
Знаменательные события 24 февраля:
• в 2008 году Фидель Кастро покидает пост президента Кубы и Совета министров, занимая его 32 года;
• в 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бангладеш;
• в 1976 году официально провозглашена нынешняя Конституция Кубы;
• в 1881 году началось строительство Панамского канала;
• в 1887 году Париж и Брюссель стали первыми столицами государств, которые стали объединены телефонной связью.
Кто родился 24 февраля:
• в 1955 году Стив Джобс (ум. 2011), американский предприниматель и изобретатель, соучредитель и генеральный директор Apple Inc;
• в 1938 году Фил Найт, американский бизнесмен и филантроп, соучредитель Nike, Inc;
• в 1923 году Минору Ода (ум. 2001), японский астрофизик, один из основателей космических исследований в Японии.
Именины 24 февраля:
Католические: Модест, Сергей, Этельберт;
Православные: Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Захария, Порфирий, Феодора.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что международные исследователи назвали главные причины, которые провоцируют ожирение и другие проблемы со здоровьем.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что эксперты рассказали, что произойдет с организмом, если полностью отказаться от употребления куриных яиц.
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