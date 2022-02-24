24 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Cегодня в Украине православные чтят память священномученика Власия Севастийского.

Праздники 24 февраля

Святой Власий Севастийский – священномученик 3-4 веков. Жил в Малой Азии, служил епископом в Каппадокии.

Что нельзя делать 24 февраля:

• нельзя ругаться с семьей;

• оставлять дом не убранным.

Приметы 24 февраля:

• если в этот день оттепель – значит морозов больше не будет;

• если выпало много снега – значит весна ранняя будет;

• много сосулек – весна будет поздняя.

Что отмечают в мире 24 февраля:

• Всемирный день барменов;

• Всемирный день информационной архитектуры;

• День флага в Мексике;

• Национальный день чипсов тортилья в США;

• День рождения лотереи.

Знаменательные события 24 февраля:

• в 2008 году Фидель Кастро покидает пост президента Кубы и Совета министров, занимая его 32 года;

• в 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бангладеш;

• в 1976 году официально провозглашена нынешняя Конституция Кубы;

• в 1881 году началось строительство Панамского канала;

• в 1887 году Париж и Брюссель стали первыми столицами государств, которые стали объединены телефонной связью.

Кто родился 24 февраля:

• в 1955 году Стив Джобс (ум. 2011), американский предприниматель и изобретатель, соучредитель и генеральный директор Apple Inc;

• в 1938 году Фил Найт, американский бизнесмен и филантроп, соучредитель Nike, Inc;

• в 1923 году Минору Ода (ум. 2001), японский астрофизик, один из основателей космических исследований в Японии.

Именины 24 февраля:

Католические: Модест, Сергей, Этельберт;

Православные: Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Захария, Порфирий, Феодора.

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