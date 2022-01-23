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23 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

Что отмечают в Украине и мире 23 января 2022 года

23 января 2022, 00:00
Автор:

Денис Подставной
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В Украине  23 января православные  отмечают память святителя Григория Нисского, младшего брата Василия Великого.

23 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

Праздники 23 января

Эта дата более известна как  Григорий Летоуказатель в народном календаре. Именно по этому дню определяли, каким будет лето. 

Что нельзя делать 23 января:

• Бездельничать;

• Жаловаться и хвастаться чем-либо;

• Нельзя выносить мусор;

• Выкидывать хлебные крошки.

Что отмечают 23 января в мире

 День детей в Таиланде;

• День организации домашнего уюта;

• Всемирный день пирога;

 День очаровательной одежды для своего питомца;

• День против прокрастинации;

• Национальный день горячей пастромы в США.

Знаменательные события 23 января

• В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Мексикой В 2005 году космический зонд "Гюйгенс" совершил удачную посадку на поверхность Титана;

•  В 1506 году в Риме нашли и перевезли в Ватиканский собор скульптуру "Лаокоон и его сыновья";

• В 1556 произошло землетрясение в Шэньси (Китай). Погибли примерно 830 тысяч человек. Это самое смертоносное землетрясение в истории.

Кто родился 23 января

• Нина Риччи (Мария Ниелли), известный французский модельер итальянского происхождения. Родилась 23 января 1883 года;

• Стендаль (настоящее имя Мари-Анри Бейль; ум. 1842), французский писатель, один из основоположников психологического романа.

Именины 23 января

• Католические: Апа, Марианна, Эмерентиана.

• Православные: Аммоний, Анатолий, Антипа, Арсения, Григорий, Дометиан, Зиновий, Маркиан, Макарий, Павел, Пётр, Феозва (Феосевия), Феофан.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что австралийский диетолог Сара Ди Лоренцо рассказала, как совмещать еду и алкоголь, чтобы не набрать лишние килограммы. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что эксперты рассказали, какие продукты необходимо добавить в свой рацион, если хотите защитить свои сосуды. Их можно приобрести в каждом супермаркете. 


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