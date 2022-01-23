23 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

В Украине 23 января православные отмечают память святителя Григория Нисского, младшего брата Василия Великого.

Праздники 23 января

Эта дата более известна как Григорий Летоуказатель в народном календаре. Именно по этому дню определяли, каким будет лето.

Что нельзя делать 23 января:

• Бездельничать;

• Жаловаться и хвастаться чем-либо;

• Нельзя выносить мусор;

• Выкидывать хлебные крошки.

Что отмечают 23 января в мире

• День детей в Таиланде;

• День организации домашнего уюта;

• Всемирный день пирога;

• День очаровательной одежды для своего питомца;

• День против прокрастинации;

• Национальный день горячей пастромы в США.

Знаменательные события 23 января

• В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Мексикой В 2005 году космический зонд "Гюйгенс" совершил удачную посадку на поверхность Титана;

• В 1506 году в Риме нашли и перевезли в Ватиканский собор скульптуру "Лаокоон и его сыновья";

• В 1556 произошло землетрясение в Шэньси (Китай). Погибли примерно 830 тысяч человек. Это самое смертоносное землетрясение в истории.



Кто родился 23 января

• Нина Риччи (Мария Ниелли), известный французский модельер итальянского происхождения. Родилась 23 января 1883 года;

• Стендаль (настоящее имя Мари-Анри Бейль; ум. 1842), французский писатель, один из основоположников психологического романа.

Именины 23 января

• Католические: Апа, Марианна, Эмерентиана.

• Православные: Аммоний, Анатолий, Антипа, Арсения, Григорий, Дометиан, Зиновий, Маркиан, Макарий, Павел, Пётр, Феозва (Феосевия), Феофан.

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