93% украинцев слышали об случаях издевательствах в армии

Недавно стало известно о шокирующих событиях в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ, где военнослужащие жаловались на издевательство и вымогательство денег со стороны командиров. Этот инцидент вызвал резонанс в обществе, а компания Active Group провела исследование, чтобы оценить отношение граждан к этой проблеме.

Большинство украинцев слышали об издевательствах в армии. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 92,8% респондентов заявили, что слышали о случаях издевательств в армии со стороны командиров. Причем 42,6% считают, что подобные случаи являются постоянным явлением, а еще 50,2% говорят об их периодичности. Лишь 0,7% опрошенных убеждены, что издевательств в армии нет вообще.

Компания Active Group также задала вопрос о том, достаточно ли государство делает для недопущения таких инцидентов. Около 70% считают, что государство действует не достаточно, а более 7% указали, что государство такие случаи поддерживает. Противоположного мнения придерживается менее 20% респондентов.

Достаточно ли государство делает для недопущения случаев издевательства над военными со стороны командиров:

делает все возможное и даже чуть больше – 2%

полностью достаточно – 4%

в большей степени достаточно – 10,4

в большей степени недостаточно – 40,3%

полностью недостаточно – 29,7%

государство поддерживает такие случаи – 7,2%

затрудняюсь ответить – 6,4%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ отреагировали на пытки в 211-й бригаде. Кроме того, Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны сообщила о первых подозрениях в скандальном деле.

Также "Комментарии" писали, что командира 211 бригады Олега Побережнюка освободили из-под стражи. За это заплатили 900 тысяч гривен залога. Считается, что залог за командира внесли его собратья.