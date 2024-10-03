43 мощных генератора получила одна из областей: кто их получит

Генераторы были предоставлены европейскими партнерами в виде гуманитарной помощи для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025 годов. Об этом сообщили в Николаевской ОВА, сообщает портал "Комментарии".

Генераторы. Фото: Николаевская ОВА

Оборудование будет распределено между учреждениями социальной сферы, образования, здравоохранения, спорта, а также объектами критической инфраструктуры. Это обеспечит постоянное питание объектов при перебоях с энергоснабжением.

Полученная помощь является результатом успешного сотрудничества Минреинтеграции, Николаевской ОВА и Механизма гражданской защиты Европейского Союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Харькове в круглосуточном режиме готовятся к старту отопительного сезона

В Харькове почти с нуля восстанавливают всю систему теплоснабжения и другие сети, коммунальщики работают практически круглосуточно. Как отметил 1 октября в эфире национального телемарафона городской голова Игорь Терехов, вражеские обстрелы усложняют этот процесс, ведь причиняют жилищному фонду немало повреждений.

"Однако мы работаем практически круглосуточно, чтобы подготовить город к отопительному сезону, потому что прекрасно понимаем, что эта зима будет самой тяжелой из всех, которые нам приходилось переживать. Не буду раскрывать подробностей, но мы делаем все, чтобы Харьков был с теплом, водой и светом" , — отметил мэр. Также Игорь Терехов сообщил, что в Харькове завершаются работы по подготовке к зиме укрытий.

