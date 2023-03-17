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23 миллиона долларов для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи

1 марта 2022 года общественная организация «Фундация Течия» публично сообщила о выделении первых 100 млн грн на обеспечение Сил обороны Украины

сегодня, 11:15
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Автор:

Станислав Молчанов

Организация "Фундация Течия" запустила проект "Поддержка свободы Украины". За год он закрыл десятки крупных запросов по снаряжению и оборудованию от военных.

23 миллиона долларов для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи

Помощь ВСУ от «Фундации Течия»

По состоянию на 1 марта 2023 года различные подразделения Сил обороны Украины получили от ОО "Фундация Течия" необходимых вещей и средств на $23,07 млн. Прежде всего, это бронежилеты и каски, тепловизоры и оптика, генераторы и автомобили, тактическая одежда и снаряжение, дроны и связь, тактическая медицина и лекарства.


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Кроме распространенных категорий Фундация реализовала и несколько уникальных кейсов. Например, приобрела 800 спасательных жилетов для Военно-морских сил. А подразделения нескольких бригад ВСУ и ССО получили 1000 индивидуальных фильтров для воды, изготовленных по заказу организации.

 23 миллиона долларов для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи - фото 3

23 миллиона долларов для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи - фото 4

23 миллиона долларов для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи - фото 5

23 миллиона долларов для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи - фото 6

23 миллиона долларов для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи - фото 7

23 миллиона долларов для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи - фото 8

23 миллиона долларов для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи - фото 9

23 миллиона долларов для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи - фото 10

23 миллиона долларов для ВСУ: в «Фундации Течия» подытожили год помощи - фото 11

"Наша цель – использовать каждую гривну максимально эффективно. Поэтому мы изначально работаем с крупными партиями и закрываем полный цикл помощи – от переговоров с производителями до доставки подразделениям. Нам это удалось благодаря волонтерам из холдинга TECHIIA, которые имеют опыт с 2014 года, и друзьям в Украине и за рубежом", – говорит Олег Крот, директор "Фундации Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

В течение года помощь от "Фундации Течия" получили подразделения различных родов войск и структур Сил обороны Украины. Среди них – бригады ВСУ, подразделения ТрО, морпехи и пограничники, подразделения ГУР и Нацполиции, Силы специальных операций, подразделения ПВО.

Фонд помощи на 99% состоит из средств холдинга TECHIIA и его учредителей.

"Каждый желающий может сделать донейт на счет Фонда. Но туда поступают незначительные суммы. Мы не проводим масштабных фандрейзинговых кампаний, потому что не являемся профессиональным благотворительным фондом. Наш принцип – помогать ВСУ своими ресурсами и делать это с максимальной отдачей", – резюмирует Олег Крот.

В 2023 году "Фундация Течия" продолжает проект "Поддержка свободы Украины". К закупкам добавляют новый фокус работы – протезирование военных и гражданских, потерявших конечности в результате войны. Организация уже подписала меморандумы с двумя протезными центрами.

Напомним, кроме ОО "Фундация Течия", Олег Крот лично поддерживает Силы обороны Украины. Сумма помощи от него пересекла отметку $40 млн. Детали закупок не оглашаются в связи с военной тайной.



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