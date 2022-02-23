23 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Сегодня в Украине православные чтят память преподобного Прохора Печерского, а также память священномученика Харалампия и иконы Божией Матери "Огневидная".

Праздники 23 февраля

Преподобный Прохор Печерский был родом из Смоленска и принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Он был великим подвижником, жил в строгом воздержании.

Что нельзя делать 23 февраля:

• работать;

• брать деньги взаймы;

• одеваться в чёрное.

Приметы 23 февраля:

• на улице мороз — значит весна будет тёплая;

• на деревьях иней — значит лето будет пасмурным;

• начатое в этот день дело успешно завершится.

Что отмечают в мире 23 февраля:

• День кёрлинга

• День тенниса или День игры в теннис

• Международный день печенья для собак

• День дизельного двигателя

Знаменательные события 23 февраля:

• в 1987 году вспышка сверхновой SN 1987A достигла Земли. Это самая близкая сверхновая со времён изобретения телескопа.

• в 1909 году Серебряная Стрелка (конструкция была производной раннего самолета) совершает первый полет в Канаде и Британской империи.

• в 1893 году Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.

• в 1863 году британские путешественники объявили об открытии ими источников реки Нил.

• в 1883 году Алабама становится первым штатом США, который издал закон о борьбе с терроризмом.

Кто родился 23 февраля:

• в 1954 году Виктор Ющенко — третий президент Украины

• в 1878 году Малевич Казимир Северинович (†1935), украинский художник-абстракционист.

• в 1744 году Майер Амшель Ротшильд, банкир, основатель целой династии предпринимателей.

Именины 23 февраля:

Католические: Изабелла, Поликарп, Серенус.

Православные: Анастасий, Анна, Антоний, Аркадий, Афоний, Валентина, Валерьян, Ваптос, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Еннафа, Иван, Иоаким, Карп, Лонгин, Лука, Марк, Мартирий, Павла, Пётр, Пимен, Порфирий, Прохор, Симеон, Феоктист, Харлампий.

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