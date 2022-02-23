23 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Денис Подставной
Сегодня в Украине православные чтят память преподобного Прохора Печерского, а также память священномученика Харалампия и иконы Божией Матери "Огневидная".
Праздники 23 февраля
Преподобный Прохор Печерский был родом из Смоленска и принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре. Он был великим подвижником, жил в строгом воздержании.
Что нельзя делать 23 февраля:
• работать;
• брать деньги взаймы;
• одеваться в чёрное.
Приметы 23 февраля:
• на улице мороз — значит весна будет тёплая;
• на деревьях иней — значит лето будет пасмурным;
• начатое в этот день дело успешно завершится.
Что отмечают в мире 23 февраля:
• День кёрлинга
• День тенниса или День игры в теннис
• Международный день печенья для собак
• День дизельного двигателя
Знаменательные события 23 февраля:
• в 1987 году вспышка сверхновой SN 1987A достигла Земли. Это самая близкая сверхновая со времён изобретения телескопа.
• в 1909 году Серебряная Стрелка (конструкция была производной раннего самолета) совершает первый полет в Канаде и Британской империи.
• в 1893 году Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку.
• в 1863 году британские путешественники объявили об открытии ими источников реки Нил.
• в 1883 году Алабама становится первым штатом США, который издал закон о борьбе с терроризмом.
Кто родился 23 февраля:
• в 1954 году Виктор Ющенко — третий президент Украины
• в 1878 году Малевич Казимир Северинович (†1935), украинский художник-абстракционист.
• в 1744 году Майер Амшель Ротшильд, банкир, основатель целой династии предпринимателей.
Именины 23 февраля:
Католические: Изабелла, Поликарп, Серенус.
Православные: Анастасий, Анна, Антоний, Аркадий, Афоний, Валентина, Валерьян, Ваптос, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Еннафа, Иван, Иоаким, Карп, Лонгин, Лука, Марк, Мартирий, Павла, Пётр, Пимен, Порфирий, Прохор, Симеон, Феоктист, Харлампий.
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