22 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

22 января, суббота, православные украинцы отмечают память преподобного Евстратия Тарсийского.

22 января - День Соборности Украины

Кроме того, 22 января в нашей стране празднуют День Соборности Украины, одну из наиболее значимых дат для государства.

В 2022 году отмечается 103-яя годовщина провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Что празднуют в мире 22 января:

• День дедушки в Польше;

• День празднования Жизни;

• Национальный день светлого брауни и Национальный день южной кухни в США.



Знаменательные события 22 января:

• В 1992 году 22-23 января состоялся I Всемирный конгресс украинцев;

В 1970 году состоялся первый регулярный полет "Боинга 747" с пассажирами на борту. Самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне.



• В 1992 году Филиппины признали независимость Украины;

• В 1904 году основание Запорожской областной универсальной научной библиотеки имени А. М. Горького;

• В 1648 году начало национально-освободительной войны украинского народа.

Кто родился 22 января:

• В 1931 году Сэм Кук один из основателей направления соул, музыки афро-американского происхождения;

• В 1788 году Байрон Джордж Ноэль Гордон, английский поэт.

Именины 22 января:

• Католические: Анастасий, Винсент, Виктор, Джозеф, Оронций, Уильям.

• Православные: Антонина, Евстратий, Захария, Никандр, Павел, Пантелеимон, Пахомий, Пётр, Полиевкт, Самей, Филипп.

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