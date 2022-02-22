22 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Сегодня в Украине православные чтят память святого Панкратия Печерского.

Праздники 22 февраля

Преподобный Панкратий Печерский – святой 13 века, затворник, иеромонах Печерского монастыря.

Также чтят память мученика Никифора.



Приметы 22 февраля:



• оттепель – значит весна будет ранняя;

• не видно звезд на небе – это к потеплению.

• закат алого цвета – значит вернутся снегопады.

• низко птицы летают – к осадкам

Что нельзя делать 22 февраля:

• тяжело работать,

• заниматься рукоделием,

• занимать деньги,

• ругаться

Что отмечают в мире 22 февраля:

• Всемирный день стерилизации домашних животных

• Всемирный день борьбы с энцефалитом

• День Единства в Египете

• День кошки в Японии

• День прогулки с собакой

• День скромности

Знаменательные события 22 февраля:

• в 2000 году в Украине отменено положение о смертной казни

• в1997 году ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщили об успешном клонировании овцы, которая родилась 5 июля 1996 года.

• в 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бурунди.

Кто родился 22 февраля:

• в 1824 году Пьер Жюль Сезар Жансен, французский астроном, который первым обнаружил новый химический элемент гелий на Солнце

• в 1810 году Фредерик Шопен (ум. 1849), польский композитор

• в 1788 году Артур Шопенгауэр (ум. 1860), немецкий философ

• в 1732 году Джордж Вашингтон (ум. 1799), первый Президент США.

Именины 22 февраля:

Католические: Маргарита

Православные: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкратий, Пётр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в следующем месяце представителей четырех знаков Зодиака ожидают благоприятные перемены в жизни: кому повезет.

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