22 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Денис Подставной
Сегодня в Украине православные чтят память святого Панкратия Печерского.
Праздники 22 февраля
Преподобный Панкратий Печерский – святой 13 века, затворник, иеромонах Печерского монастыря.
Также чтят память мученика Никифора.
Приметы 22 февраля:
• оттепель – значит весна будет ранняя;
• не видно звезд на небе – это к потеплению.
• закат алого цвета – значит вернутся снегопады.
• низко птицы летают – к осадкам
Что нельзя делать 22 февраля:
• тяжело работать,
• заниматься рукоделием,
• занимать деньги,
• ругаться
Что отмечают в мире 22 февраля:
• Всемирный день стерилизации домашних животных
• Всемирный день борьбы с энцефалитом
• День Единства в Египете
• День кошки в Японии
• День прогулки с собакой
• День скромности
Знаменательные события 22 февраля:
• в 2000 году в Украине отменено положение о смертной казни
• в1997 году ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщили об успешном клонировании овцы, которая родилась 5 июля 1996 года.
• в 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бурунди.
Кто родился 22 февраля:
• в 1824 году Пьер Жюль Сезар Жансен, французский астроном, который первым обнаружил новый химический элемент гелий на Солнце
• в 1810 году Фредерик Шопен (ум. 1849), польский композитор
• в 1788 году Артур Шопенгауэр (ум. 1860), немецкий философ
• в 1732 году Джордж Вашингтон (ум. 1799), первый Президент США.
Именины 22 февраля:
Католические: Маргарита
Православные: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкратий, Пётр.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в следующем месяце представителей четырех знаков Зодиака ожидают благоприятные перемены в жизни: кому повезет.
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