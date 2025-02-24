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12 часов без света: Укрэнерго выступило с предупреждением на 25 февраля

В декабре 2024 г. и январе 2025 г. ситуация с отключениями была значительно более стабильной, и графики ограничений практически не применялись.

24 февраля 2025, 19:00
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Клименко Елена

Во вторник, 25 февраля, в Украине будут введены временные ограничения на потребление электроэнергии, которые будут касаться, в основном, промышленных предприятий и бизнеса. Об этом сообщает "Укрэнерго", отмечая, что ограничения не будут распространяться на бытовых потребителей.

12 часов без света: Укрэнерго выступило с предупреждением на 25 февраля

Отключение света. Фото: РБК-Украина

Согласно сообщению, ограничения мощности будут действовать в следующие часы:

·          с 05:00 до 08:00

·          с 15:00 до 24:00

Причиной временных мер стали повреждения энергетических объектов из-за ракетно-дроновых атак со стороны России. Теперь энергетики активно работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы как можно скорее восстановить нормальный уровень энергоснабжения.

В "Укрэнерго" также отметили, что отключения для бытовых потребителей не планируются, но меры ограничения будут действовать только для бизнеса и промышленности.

Отметим, что в декабре 2024 г. и январе 2025 г. ситуация с отключениями была значительно более стабильной, и графики ограничений практически не применялись. Однако в феврале этого года в сети появилась информация, что из-за значительного похолодания могут вернуться отключения света, но в "Укрэнерго" отрицали эти слухи, заявив, что таких планов нет. Однако уже 7 февраля в Украине были введены аварийные графики отключений электроэнергии, а также веерные отключения имели место 17 февраля.

Ранее "Комментарии" писали, что комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил закупку оборудования для завершения строительства Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).



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Источник: https://t.me/Ukrenergo/3738
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