Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Дизельные генераторы немецкой компании Konner&Sohnen,
мощностью 7,5 кВт каждый, будут помогать подразделениями 92 ОМБр на передовой.
Их стоимость – 52,8 тыс. евро, то есть более 2 млн грн по курсу НБУ, сообщает
сайт ОО "Фундация Течия".
92 бригада получила 20 генераторов от Олега Крота и «Фундации Течия»
С их помощью военные смогут обеспечить бесперебойным
электропитанием командные пункты для планирования и координации операций, а
также обеспечивать индивидуальные потребности защитников и защитниц.
92 бригада стала одной из ключевых при освобождении
Харьковской области от оккупантов. Еще в начале полномасштабного вторжения
воины этой бригады, вместе с другими подразделениями, помешали врагу продвинуться
в Харьков. В сентябре они приняли участие в масштабной контрнаступательной
операции по деоккупации Харьковщины. В частности, именно воины 92 бригады
подняли флаг Украины над горсоветом деоккупированного Купянска. А недавно
подразделения бригады помогли освободить село в Луганской области.
Напомним, недавно "Фундация Течия" передала подразделениям ВСУ 30 автомобилей, 1000 фильтров для воды и 7 беспилотников. Сумма помощи от организации пересекла отметку в $21,5 млн. Дополнительно Олег Крот, директор "Фундации Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA, приобрел для военных необходимых вещей почти на $40 млн. Не все детали покупок раскрываются из-за военной тайны.
Ранее портал "Комментарии" писал о том, что военные получили 1000 фильтров воды от Олега Крота.
Также "Комментарии" сообщали, что 9 больниц получили современное оборудование от "Фонд Течия".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости