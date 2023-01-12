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92 бригада получила 20 генераторов от Олега Крота и «Фундации Течия»

«Фундация Течия» и ее директор Олег Крот приобрели 20 дизельных генераторов для 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Эта бригада стала одной из ключевых при освобождении Харьковской области от оккупантов. Стоимость покупки – более 2 млн грн.

сегодня, 13:40
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Автор:

Slava Kot

Дизельные генераторы немецкой компании Konner&Sohnen, мощностью 7,5 кВт каждый, будут помогать подразделениями 92 ОМБр на передовой. Их стоимость – 52,8 тыс. евро, то есть более 2 млн грн по курсу НБУ, сообщает сайт ОО "Фундация Течия".

92 бригада получила 20 генераторов от Олега Крота и «Фундации Течия»

92 бригада получила 20 генераторов от Олега Крота и «Фундации Течия»

С их помощью военные смогут обеспечить бесперебойным электропитанием командные пункты для планирования и координации операций, а также обеспечивать индивидуальные потребности защитников и защитниц.

"Несколько дней назад генераторы прибыли от производителя к нам в бригаду. Мы их распределили между подразделениями, которые больше других нуждались в доступе к электричеству, и уже отправили к ним на передовую", – рассказывает Леонид Маслов, командир отделения, ответственный за поставку.

92 бригада стала одной из ключевых при освобождении Харьковской области от оккупантов. Еще в начале полномасштабного вторжения воины этой бригады, вместе с другими подразделениями, помешали врагу продвинуться в Харьков. В сентябре они приняли участие в масштабной контрнаступательной операции по деоккупации Харьковщины. В частности, именно воины 92 бригады подняли флаг Украины над горсоветом деоккупированного Купянска. А недавно подразделения бригады помогли освободить село в Луганской области.

Напомним, недавно "Фундация Течия" передала подразделениям ВСУ 30 автомобилей, 1000 фильтров для воды и 7 беспилотников. Сумма помощи от организации пересекла отметку в $21,5 млн. Дополнительно Олег Крот, директор "Фундации Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA, приобрел для военных необходимых вещей почти на $40 млн. Не все детали покупок раскрываются из-за военной тайны.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что военные получили 1000 фильтров воды от Олега Крота.

Также "Комментарии" сообщали, что 9 больниц получили современное оборудование от "Фонд Течия".



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Источник: https://techiia-fund.org/article/fundatsiya-techiya-pridbala-20-generatoriv-dlya-vizvoliteliv-kharkivshchini
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