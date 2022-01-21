21 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

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Денис Подставной
В конце рабочей недели, 21 января 2022 года, в Украине православные отмечают память преподобного епископа Емилиана Кизического.
Праздники 21 января - память преподобного епископа Емилиана Кизического
В 815 году умер как исповедник, когда его сослали в заточение за то, что он не отказался от почитания святых икон.
Что нельзя делать 21 января
• Согласно поверьям запрещено физически трудиться до конца первой половины дня;
• Приобретать веревки;
• Варить, а также пить кисель;
• Принимать пищу перед зеркалом;
• Носить одежду темного цвета;
• Стоять против ветра;
• Язвить и смеяться над близкими.
Что отмечают в ире 21 января:
• День бабушки в Польше;
• День благодарности белке в Северной Каролине, США;
• День супруга в Исландии.
Знаменательные события 21 января:
Кто родился 21 января:
Именины 21 января:
• Католические: Агнесса, Мейнард, Фруктуоз.
• Православные: Анастасий, Антоний/Антон, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Емельян/Эмиль, Илья, Михаил, Юлиан.
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