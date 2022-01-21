21 января в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

В конце рабочей недели, 21 января 2022 года, в Украине православные отмечают память преподобного епископа Емилиана Кизического.

Праздники 21 января - память преподобного епископа Емилиана Кизического

В 815 году умер как исповедник, когда его сослали в заточение за то, что он не отказался от почитания святых икон.

Что нельзя делать 21 января

• Согласно поверьям запрещено физически трудиться до конца первой половины дня;

• Приобретать веревки;

• Варить, а также пить кисель;

• Принимать пищу перед зеркалом;

• Носить одежду темного цвета;

• Стоять против ветра;

• Язвить и смеяться над близкими.



Что отмечают в ире 21 января:

• День бабушки в Польше;

• День благодарности белке в Северной Каролине, США;

• День супруга в Исландии.

Знаменательные события 21 января:

В 1952 году итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году;

В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Монголией;

В 1966 году солист группы "Битлз" Джордж Харрисон женился на фотомодели Патти Бойд.

Кто родился 21 января:

В 1924 году Бенни Хилл, британский комик, автор и ведущий известной во всем мире программы "Шоу Бенни Хилла";

В 1855 году Джон Браунинг, американский конструктор оружия;

В 1338 году Карл V Мудрый, король Франции с 1364 года.

Именины 21 января:

• Католические: Агнесса, Мейнард, Фруктуоз.

• Православные: Анастасий, Антоний/Антон, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Емельян/Эмиль, Илья, Михаил, Юлиан.

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