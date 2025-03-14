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207 миллионов на медицину: как Украина изменяет систему здравоохранения

Украинская медицина получит значительный финансовый толчок для развития

сегодня, 17:41
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Амбарцумян Анна

Украинская медицина получит дополнительное финансирование по модернизации и цифровизации. Кабинет Министров принял решение о выделении 207 млн. грн. грантовых средств от Всемирного банка на трансформацию медицинской сферы. Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что эти инвестиции будут способствовать укреплению медицинских учреждений и повышению эффективности управления в отрасли. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

207 миллионов на медицину: как Украина изменяет систему здравоохранения

Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины приняло решение о направлении 207 млн. грн. грантовой помощи от Всемирного банка на развитие медицинской системы. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании Кабинета Министров 14 марта. По его словам, средства будут использованы для усиления возможности больниц, внедрения цифровых технологий в сфере здравоохранения и улучшения управленческих процессов.

"Эти средства пойдут на инвестиции в повышение возможности нашей медицинской системы, инструменты цифровизации и более эффективное управление", — отметил Денис Шмигаль.

Кроме того, Премьер-министр сообщил, что правительство на этой неделе приняло решение о выделении еще двух миллиардов гривен на жилищную программу для внутренне перемещенных лиц. Благодаря этим средствам более 1300 украинских семей смогут получить новое жилье.

По словам Шмыгаля, в 2025 году государство продолжит масштабные инвестиции в восстановление страны, направляя десятки миллиардов гривен на критически важные проекты, в частности, в сфере здравоохранения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что государственный бюджет на 2025 год предусматривает увеличение финансирования обороны, расширение социальных программ и повышение зарплат педагогам. Премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что все социальные обязательства государства будут выполнены, несмотря на значительный дефицит бюджета.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-vydilyv-207-mln-hrn-hrantu-vid-svitovoho-banku-na-transformatsiiu-medychnoi-sfery-denys-shmyhal
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