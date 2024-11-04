1000 Зеленского можно будет получить через Укрпочту

С 1 декабря 2024 года в Украине начнется программа выплат "єПідтримка", которая предусматривает выплату 1000 гривен каждому украинцу, за исключением тех, кто находится за границей. Для граждан, не имеющих доступа к смартфонам или цифровому приложению "Дія", предусмотрена возможность получения средств через отделения Укрпочты. Министерство экономики уже работает над разработкой механизма этой удобной настройки. Об этом журналисту сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

По данным Министерства экономики, целью программы является охват всех граждан, независимо от места жительства и доступа в Интернет. В связи с войной увеличивается количество социально уязвимых украинцев, и государственная помощь, оказываемая через "єПідтримку", должна стать доступной для каждого.

Программа "єПідтримка" также включает детей: один из родителей сможет оформить выплату для каждого ребенка, получив средства на свой счет. В Минэкономики подчеркнули, что выплаты не будут облагаться налогами, а получить их можно будет через отделение Укрпочты.

Читайте на портале "Комментарии" — Государство начнет выплачивать по 1000 гривен каждому гражданину Украины в рамках новой программы "Национальный кэшбек". Эти средства можно получить на виртуальную карту, которую легко открыть через приложение "Дія".

Кроме того, на сайте президента Украины появились три петиции, выражающие недовольство инициативой по выплате единовременного пособия в 1000 гривен. "Комментарии" разбирались, на что именно люди призывают потратить эти средства.