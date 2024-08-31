400 тысяч украинцев могут покинуть страну этой зимой: прогноз Bloomberg

Украина стоит на пороге еще одной тяжелой зимы, которая может заставить около 400 тысяч человек покинуть страну в поисках безопасности и тепла. По данным издания Bloomberg, непрерывные российские атаки на энергетическую инфраструктуру создают угрозу для энергообеспечения, что может привести к новой волне миграции.

400 тысяч украинцев могут покинуть страну этой зимой

Массированные удары России по энергосетям заставили многих украинцев задуматься о будущем. Одни уже переехали в сельские регионы, где легче пережить возможные перебои с электроснабжением, другие рассматривают возможность выезда за границу, чтобы избежать зимнего кризиса. В условиях постоянной угрозы со стороны России и отсутствия стабильного энергоснабжения многие решают не рисковать и искать альтернативные пути выживания.

Украинские энергетики признают, что ситуация с энергообеспечением этой зимой будет непростой. По их словам, страна сможет пережить зиму, если не будет дальнейших разрушений инфраструктуры.

“Энергетики всегда подчеркивают, что "это будет тяжело, но мы выживем, если не будет дальнейших разрушений", – обращают внимание на слова представителей энергосектора в Bloomberg.

Восстановление разрушенной инфраструктуры требует больших финансовых ресурсов. Чтобы частично покрыть эти расходы, правительство Украины в июне почти удвоило тарифы на электроэнергию, что вызвало возмущение среди населения. Учитывая сложную экономическую ситуацию и рост расходов, многие украинцы оказались в тяжелом положении.

Из-за частых отключений электроэнергии и постоянной неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации, растет недовольство среди граждан. Многие украинцы обвиняют не только Россию, но и собственную власть, подозреваемую в неэффективном управлении и возможной коррупции.

Национальный банк Украины прогнозирует, что в этом году еще 400 тысяч человек могут покинуть страну из-за постоянных отключений электроэнергии и угрозы атакам на инфраструктуру.