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10 стран с наибольшим сокращением населения: на каком месте Украина

Украина занимает первое место по сокращению населения по всему миру в прогнозе до 2050 года.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Украина оказалась среди лидеров рейтинга стран, имеющих самый большой уровень депопуляции населения. Для большинства таких стран характерны высокий уровень эмиграции, смертности, а также низкая рождаемость. Портал "Комментарии" подготовил подборку 10 стран, которые потеряют наибольшую долю населения к 2050 году.

10 стран с наибольшим сокращением населения: на каком месте Украина

Рейтинг стран по сокращению населения. Фото из открытых источников

Украина занимает первое место в мире по сокращению населения в прогнозах до 2050 года. В 2020 году ожидалось, что население страны с 43,7 млн сократится на около 20% и составит в 2050 году 35 млн человек. Основными причинами демографического кризиса в Украине были высокий уровень смертности и низкая рождаемость.

Тем не менее, российское вторжение изменило ситуацию, усугубив предыдущие факторы, а также добавив высокий уровень миграции населения. Как указывает министерша социальной политики Оксана Жолнович, население Украины к 2050 году может составить около 25,2 млн человек. Это означает, что по сравнению с 2020 годом население Украины к 2050 году сократится на 40%, что является рекордным результатом среди других стран.

После Украины в рейтинге стран с наибольшим сокращением населения занимает Болгария. Ожидается, что население Болгарии сократится на 22,5% и составит 5,4 млн в 2050 году, с нынешних 6,9 млн. Основным фактором депопуляции в Болгарии стала массовая миграция.

Тройку лидеров по сокращению населения замыкает Литва – 22,1%. Как и для Болгарии, самая большая потеря населения в Литве связана с миграцией, а также низким уровнем рождаемости. С 2,7 млн человек к 2050 году население сократится до 2,1 млн.

Среди 10 стран с наибольшим сокращением населения только Япония не из Европы и занимает в этом рейтинге стран 9 место. Основная причина демографического кризиса в Японии – это очень низкая рождаемость в стране, а также старение населения.

Топ 10 стран, в которых будет наибольшее сокращение населения к 2050 году:

  • 1. Украина – 40%;
  • 2. Болгария – 22,5%;
  • 3. Литва – 22,1%;
  • 4. Латвия – 21,6%;
  • 5. Сербия – 18,9%;
  • 6. Босния и Герцеговина – 18,2%;
  • 7. Хорватия – 18%;
  • 8. Молдова – 16,7%;
  • 9. Япония – 16,3%;
  • 10. Албания – 15,8.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы выбрали лучшие варианты, которые может сделать государство, чтобы остановить демографический кризис в Украине.

Также "Комментарии" писали о пресс-секретари МИД РФ Марии Захаровой, которая сделала абсурдное заявление о причинах сокращения населения в Молдове.



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