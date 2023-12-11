10 самых популярных фильмов, которые искали украинцы в Google: в списке два украинских и один российский

Компания Google опубликовала традиционные тренды самых популярных запросов. Одна из категорий касается фильмов, которые искали украинцы в поисковике. Лидером по Google-трендам в Украине среди фильмов стал "Оппенгеймер" Кристофера Нолана.

Самые популярные фильмы, которые искали украинцы в 2023 году

Среди самых популярных запросов у Google, которые касаются фильмов, попали сразу две украинские ленты, однако также в рейтинге оказался российский фильм.

Согласно гугл-трендам самым популярным поисковым запросом в Украине в 2023 году в категории фильмов стала биографическая лента "Оппенгеймер" о физике-теоретике и изобретателе атомной бомбы, которую снял Кристофер Нолан.

На втором месте среди трендов Google оказался научно-фантастический фильм режиссера Джеймса Камерона "Аватар 2". Тройку лидеров замыкает украинская анимационная лента "Мавка". Также еще один украинский фильм попал в гугл-тренд – трагикомедия "Люксембург Люксембург" режиссера Антонио Лукича.

Среди других фильмов трендов в Google украинцы также искали "Форсаж 10", "Барби", "Стражи галактики 3" и российский мультфильм "Чебурашка".

Просмотреть список из 10 самых популярных фильмов по которым производили поиск украинцев в Google можно ниже:

1) Оппенгеймер

2) Аватар 2

3) Мавка

4) Форсаж 10

5) Джон Уик 4

6) Барби

7) Пять ночей у Фредди

8) Люксембург Люксембург

9) Чебурашка

10) Стражи галактики 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых популярных людях, к которым интерес украинцев рос больше всего в 2023 году.

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