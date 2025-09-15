10 самых опасных стран мира в 2025 году: какое место заняла Украина

Международный ресурс Numbeo обнародовал рейтинг самых опасных стран мира в 2025 году. Он основывается на данных об уровне преступности, включая убийства, нападения, изнасилование, похищение людей, ограбление, а также чувство безопасности в ночное время. Каждому государству присвоен индекс опасности от 0 до 100. Чем он выше, тем страна считается более опасной.

Рейтинг небезопасных стран мира. Фото: freepik

Согласно рейтингу Numbeo, самой опасной страной мира в 2025 году признана Гаити — 81 балл. На Гаити распространены насильственные преступления, в том числе убийства, вооруженные ограбления, похищения людей и сексуальные притязания. Особенно опасны ночные прогулки и отдаленные районы страны, где можно пересечься с вооруженными бандами.

Кроме Гаити, в тройке наиболее опасных стран мира оказались Папуа-Новая Гвинея и Венесуэла.

10 самых опасных стран мира:

1. Гаити – 81

2. Папуа-Новая Гвинея – 80,7

3. Венесуэла – 80,5

4. Афганистан – 75,2

5. Южная Африка – 74,6

6. Гондурас – 71,9

7. Тринидад и Тобаго – 71

8. Сирия – 68,4

9. Ямайка – 67,4

10. Перу – 66,7

Украина в рейтинге опасных стран оказалась на 68-м месте с показателем 47 баллов, расположившись между Италией и Египтом. Это свидетельствует о том, что, несмотря на войну, страна не входит даже в первую пятидесятку наиболее опасных государств мира.

Среди соседних с Украиной стран хуже показатели только в Беларуси — 59 место, в то время как Молдова — 80, Россия — 97, Венгрия — 107, Румыния — 112, Словакия — 116, Польша — 119. Среди европейских государств наиболее опасной назвали Францию — 56 место.

Самой безопасной страной в рейтинге названы Объединенные Арабские Эмираты – 14,8. Также в тройку безопасных попали Андорра и Катар.

