logo

BTC/USD

114846

ETH/USD

4515.43

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события 10 самых опасных стран мира в 2025 году: какое место заняла Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

10 самых опасных стран мира в 2025 году: какое место заняла Украина

Рейтинг самых опасных стран мира в 2025 году. Украина заняла 68-е место, а лидером стали Гаити.

15 сентября 2025, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Международный ресурс Numbeo обнародовал рейтинг самых опасных стран мира в 2025 году. Он основывается на данных об уровне преступности, включая убийства, нападения, изнасилование, похищение людей, ограбление, а также чувство безопасности в ночное время. Каждому государству присвоен индекс опасности от 0 до 100. Чем он выше, тем страна считается более опасной.

10 самых опасных стран мира в 2025 году: какое место заняла Украина

Рейтинг небезопасных стран мира. Фото: freepik

Согласно рейтингу Numbeo, самой опасной страной мира в 2025 году признана Гаити — 81 балл. На Гаити распространены насильственные преступления, в том числе убийства, вооруженные ограбления, похищения людей и сексуальные притязания. Особенно опасны ночные прогулки и отдаленные районы страны, где можно пересечься с вооруженными бандами.

Кроме Гаити, в тройке наиболее опасных стран мира оказались Папуа-Новая Гвинея и Венесуэла.

10 самых опасных стран мира:

  • 1. Гаити – 81
  • 2. Папуа-Новая Гвинея – 80,7
  • 3. Венесуэла – 80,5
  • 4. Афганистан – 75,2
  • 5. Южная Африка – 74,6
  • 6. Гондурас – 71,9
  • 7. Тринидад и Тобаго – 71
  • 8. Сирия – 68,4
  • 9. Ямайка – 67,4
  • 10. Перу – 66,7

Украина в рейтинге опасных стран оказалась на 68-м месте с показателем 47 баллов, расположившись между Италией и Египтом. Это свидетельствует о том, что, несмотря на войну, страна не входит даже в первую пятидесятку наиболее опасных государств мира.

Среди соседних с Украиной стран хуже показатели только в Беларуси — 59 место, в то время как Молдова — 80, Россия — 97, Венгрия — 107, Румыния — 112, Словакия — 116, Польша — 119. Среди европейских государств наиболее опасной назвали Францию — 56 место.

Самой безопасной страной в рейтинге названы Объединенные Арабские Эмираты – 14,8. Также в тройку безопасных попали Андорра и Катар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран по уровню IQ. Что не так с результатом Украины.

Также "Комментарии" писали о рейтинге стран по уровню восприятия коррупции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
Теги:

Новости

Все новости