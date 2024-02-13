50% от всех ОВГЗ в Дии украинцы приобрели через ICU

По данным Министерства финансов Украины, с момента запуска у "Дии" 3 октября 2022 года возможности покупки военных облигаций, украинцы приобрели через это приложение бумаг более 2,8 млрд грн. По данным инвесткомпании ICU, из-за них было приобретено более 1,4 млрд грн, или каждая вторая облигация в Дии.

ICU

В продаже военных облигаций в Дии ICU присоединилась в январе 2023 года, интегрировав свою платформу торговли государственными облигациями ICU Trade с государственным приложением.

"Для нас большая честь быть надежным и эффективным партнером Дии в важном деле поддержки страны. Продолжаем работать, чтобы вера и инвестиции граждан в свое государство только росли", – подчеркнул Андрей Величко, руководитель брокерского подразделения ICU.

В сентябре 2023 года ICU также предоставила иностранным гражданам доступ к онлайн-покупке ОВГЗ через свое приложение. На сегодняшний день это единственная опция для физических лиц – нерезидентов поддержать Украину через приобретение ОВГЗ удаленно. Граждане Нидерландов, Швейцарии, Швеции, Германии, Испании, Франции, Чехии, Словакии, Люксембурга, Швеции, США, Канады, Китая и Японии уже воспользовались этой возможностью.

Справка.

Группа ICU – независимая инвестиционная группа с компетенцией на развивающихся рынках. Специализируется на инвестициях в долговые инструменты, частный акционерный капитал, занимается венчурными и финтех-инвестициями. На территории Украины предоставляет брокерские услуги и услуги по управлению активами.

Основатели ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.



