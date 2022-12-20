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30-градусные морозы в Украине: синоптик отреагировал на сообщение о новом арктическом циклоне

На днях в интернете появилась информация о надвигающемся в Украину страшном циклоне с "большими" морозами

сегодня, 21:05
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Автор:

Лиля Воробьева

В социальных сетях многие читали сообщения синоптиков о действительно арктическом циклоне, что принесет "большие" морозы в Украину. У народного синоптика Станислава Щедрина есть другое мнение на этот счет. Он утверждает, что погода в это время будет совершенно противоположной. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

30-градусные морозы в Украине: синоптик отреагировал на сообщение о новом арктическом циклоне

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Народный синоптик утверждает, что информация о 30-градусных морозах в украинских регионах – абсолютно ложная.

"Хочу успокоить: никаких 30-градусных морозов не то что на Новый год, а за всю оставшуюся зиму не предполагается, не говоря в ближайшие дни", — сообщил Щедрин.

Как говорит его прогноз, в эти декабрьские недели погодная ситуация будет напоминать, по его выражению, качели.

Как поясняет далее народный прогнозист, 2-3 дня будем иметь оттепель, теплую и влажную погоду, а следующие 2-3 дня — будет холодная, морозная погода и возможный снегопад.

Важно, что по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, последняя половина декабря станет теплее, чем ее первые декабрьские дни. Еще он говорил, что погода без морозов будет на улице до конца месяца.

По прогнозу начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, самый холодный зимний месяц — это февраль. Именно в это время синоптики прогнозируют возможные "ультраполярные вторжения холодного воздуха".

Также украинские прогнозисты не исключают, что в январе и феврале возможны морозы. В некоторых местах столбик термометра опустится до отметки – 20 градусов.

Однако в декабре, если сбудутся прогнозы синоптиков, мы еще порадуемся зимнему теплу.

Напомним, что "Комментарии" писали о морозах в Украине .



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Источник: https://www.facebook.com/Stas1234567/posts/pfbid0aoAyBXyxZFpvbFQ3UU4zr7mhmAfezregagUKoXj4fJLcTGA9j53TF8ikrKg6ewVBl
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