9 причин ради чего иностранцам следует переехать в Украину

Ресурс "Оперсо" спросил украинцев, ради чего иностранцам следует переехать в Украину. Самым популярным вариантом оказалось ощущение, что в Украине происходит что-то важное.

Почему иностранцам следует переехать жить в Украину. Фото из открытых источников

Согласно социологическому исследованию "Оперсо", украинцы считают, что главной причиной приехать в Украину является способ быть причастным к чему-то важному. Такое мнение высказали 14% опрошенных. На втором месте по популярности оказался вариант о красивой природе – 13%. Тройку лидеров по причине, почему жителям других стран нужно приехать в Украину, замыкает вариант с отсутствием россиян – 12%.

Среди других вариантов украинцы также указали вкусную еду, демократию, свободу и красивых людей. Просмотреть 9 главных причин, почему иностранцам нужно переехать жить в Украину можно ниже:

Ощущение того, что здесь происходит что-то важное – 14%

Красивая природа – 13%

Отсутствие россиян – 12%

Талантливые кадры и человеческие ресурсы – 11%

Большие возможности для развития – 10%

Низкие цены – 7%

Красивые мужчины и женщины – 6%

Вкусная еда – 5%

Свобода и демократия – 5%

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