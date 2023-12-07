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9 причин ради чего иностранцам следует переехать в Украину

Украинцы назвали 9 причин, по которым жителям других стран нужно переехать жить в Украину.

сегодня, 16:50
Автор:
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Slava Kot
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Ресурс "Оперсо" спросил украинцев, ради чего иностранцам следует переехать в Украину. Самым популярным вариантом оказалось ощущение, что в Украине происходит что-то важное.

9 причин ради чего иностранцам следует переехать в Украину

Почему иностранцам следует переехать жить в Украину. Фото из открытых источников

Согласно социологическому исследованию "Оперсо", украинцы считают, что главной причиной приехать в Украину является способ быть причастным к чему-то важному. Такое мнение высказали 14% опрошенных. На втором месте по популярности оказался вариант о красивой природе – 13%. Тройку лидеров по причине, почему жителям других стран нужно приехать в Украину, замыкает вариант с отсутствием россиян – 12%.


Среди других вариантов украинцы также указали вкусную еду, демократию, свободу и красивых людей. Просмотреть 9 главных причин, почему иностранцам нужно переехать жить в Украину можно ниже:

  • Ощущение того, что здесь происходит что-то важное – 14%
  • Красивая природа – 13%
  • Отсутствие россиян – 12%
  • Талантливые кадры и человеческие ресурсы – 11%
  • Большие возможности для развития – 10%
  • Низкие цены – 7%
  • Красивые мужчины и женщины – 6%
  • Вкусная еда – 5%
  • Свобода и демократия – 5%

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о рейтинге лучших стран мира, которые следует посетить за свою жизнь. В то же время путешественники назвали самые плохие страны в которые им приходилось путешествовать. В список ужасных стран для поездок попали Россия и ее союзники Беларусь и Иран.

Также "Комментарии" писали о 10 лучших странах для жизни и работы, выбранных иностранцами. Рейтинг возглавила неожиданная страна, уже несколько лет лидирующая в нем. Иностранцы указывают на дружелюбных жителей, дешевое жилье, богатую культуру и большой выбор разнообразных развлечений.



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Источник: https://oper.so/
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