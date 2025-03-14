3-летний мальчик героически спас свою прабабушку

Трехлетнего Бриджера Пибоди из Колорадо называют настоящим супергероем. Несмотря на страх перед темнотой, он не растерялся и помог своей 76-летней прабабушке Шэрон Льюис, которая после падения получила серьезную травму головы. Без его решительности ситуация могла бы завершиться трагедией.

Шэрон Льюис и ее правнук Бриджер Пибоди. Фото из открытых источников

Шэрон Льюис нянчила своего правнука, пока его родители были в больнице с его сестрой. Они играли в саду, однако когда стемнело, женщина поняла, что пора идти в дом. В темноте она не смогла найти ключи и при поисках потеряла равновесие, упала и сильно ударилась головой о бетонную ступеньку.

Льюис быстро осознала, что не может встать самостоятельно. Ее телефон остался в машине, а из раны на голове начала течь кровь. Она была в сознании, но беспомощной. Единственным человеком, который мог ее спасти, был трехлетний мальчик. Бриджер всегда боялся темноты, но на этот раз ему пришлось преодолеть свой страх ради спасения прабабушки. Льюис попросила его найти телефон в машине, объяснив, что только так можно вызвать помощь.

На записи камеры видеонаблюдения видно, как мальчик нерешительно приближается к автомобилю, говоря слова "я не боюсь". Затем он добрался до телефона и радостно воскликнул "я сделал это!". Следуя указаниям Шэрон, он быстро вызвал спасателей и рассказал о падении прабабушки.

Благодаря героическому поступку Бриджера скорая помощь прибыла вовремя. Врачи диагностировали у Шэрон сильное сотрясение мозга и наложили ей 22 шва на голову.

"Бриджер – мой герой. Если бы не он, я бы сегодня не рассказывала эту историю", – рассказала она в интервью CNN.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте в Винницкой области, где более суток искали трехлетнего ребенка, который сбежал с собакой от бабушки.

Также "Комментарии" писали о том, что самому младшему миллионеру в Украине всего 3,5 года.