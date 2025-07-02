2 июля: какой сегодня церковный праздник и почему категорически нельзя бездельничать

Сегодня, 2 июля, в православной традиции чтится Уложение ризы Пресвятой Богородицы — событие, связанное с переносом одной из ее уважаемых реликвий во Влахернскую церковь в Константинополе.

Фото: из открытых источников

Влахерна – это древний пригород столицы Византии, где в V веке возвели величественный храм в честь Богоматери. Именно он стал одним из главных духовных центров богородичного чествования в восточнохристианском мире. По преданию, здесь хранились риза, пояс и омофор Девы Марии — чудотворные святыни, обладавшие защитной силой.

Согласно преданию, двое благочестивых жителей Константинополя — Галвий и Кандид — отправились в Палестину, где узнали, что в Назарете, в доме иудейки Евфимии, сохраняется риза Пречистой. Они мудрой хитростью получили эту реликвию и привезли ее во Влахерну, спрятав в специальной нише храма — своеобразную ковчежку в стене. Позже ее торжественно открыли и внесли в храм как святыню.

Официальное внесение ризы в храм состоялось около 473 года во время правления императора Льва I Макеллы.

Народные приметы на 2 июля

· Солнечная и жаркая погода – лето будет сухим.

· Если идет дождь, на Илью (2 августа) будет непогода.

· Если цветут дубы – лето затянется и будет засушливым.

Чего не следует делать сегодня

· Женщинам следует сдерживать эмоции и избегать чрезмерной болтовни – по верованию, это может навлечь невзгоды или болезни.

· Путешествия на дальние расстояния лучше отложить – дорога обещает потери или бесполезные заботы.

· Запрещалось ломать ветки березы или рубить дерево – это считалось поруганием над живой природой.

· Лень и уклонение от работы — плохой знак: это может лишить жилище согласия и благополучия.

Что следует сделать 2 июля

В этот день, по древним верованиям, советовали прильнуть к березе и попросить ее оберегать семью от всего злого. Издавна береза считается деревом-защитником: она берет на себя человеческие беды, очищает пространство и отгоняет злых духов. Поэтому предки советовали сажать ее у дома — как оберег и природного охранника дома.

Как уже писали "Комментарии", 1 июля православная церковь чтит святых братьев Косми и Дамиана, которые в народе известны как Кузьма и Демьян. Этот день называют также Летние Кузьминки.