9 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Сегодня православные украинцы чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского и богослова.

Праздники 9 февраля в Украине и мире

Иоанн был прозван Златоустом за дар блестящей проповеди. К святителю обращаются с молитвами о выздоровлении от разных болезней, а также защите от зависти.

Что отмечают в мире 9 февраля:

• День мяса в Японии;

• День свободы еды в Канаде;

• Национальный день бейгла со сливочным сыром и лососем в США;

• Национальный день пиццы;

• Всемирный день защиты китов.

Что нельзя делать 9 февраля:

• совершать покупки;

• дарить кому-либо подарки;

• мыть голову;

• в этот день также советуют избегать ожогов и порезов.

Приметы 9 февраля:

• белая Луна предвещает холода, а красная — ветер;

• облака против ветра — к снегопаду;

• запотевшие стекла — к скорейшему потеплению.

Знаменательные события 9 февраля:

• в 1972 году состоялось первое выступление новой группы Пола Маккартни — Wings;

• в 1969 году совершил свой первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-74.

• в 1893 году в Париже на сцене "Мулен Руж" состоялся первый в мире сеанс стриптиза. Последующий арест стриптизерши полицией вызвал беспорядки в городе.

• в 1863 году американец Елансон Крейг запатентовал огнетушитель.

Кто родился 9 февраля:

• Вильгельм Майбах, конструктор первого "Мерседеса";

• Томас Уильям Хиддлстон, английский актёр и продюсер;

• Джозеф Фрэнк "Джо" Пеши — американский актёр, комик и певец.

Именины 9 февраля:

Католические: Анна, Ансберт, Аполлония, Екатерина, Марон/Марун, Тейло.

Православные: Варданий, Дмитрий, Ермоген, Иван, Маркиана, Пётр, Полихроний.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что были озвучены новые цены на молодой картофель и длинноплодные огурцы.

Также издание сообщало, что 20 лет назад Солт-Лейк-Сити стал первым городом, где прошли Зимние Игры XXI века.





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