logo

BTC/USD

43311.79

ETH/USD

3070.39

LTC/USD

135.99

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события 9 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники
commentss НОВОСТИ Все новости

9 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Что отмечают в Украине и мире 9 февраля 2022 года

сегодня, 07:00
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Сегодня православные украинцы чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского и богослова.

9 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Праздники 9 февраля в Украине и мире

Иоанн был прозван Златоустом за дар блестящей проповеди. К святителю обращаются с молитвами о выздоровлении от разных болезней, а также защите от зависти.

Что отмечают в мире 9 февраля:

• День мяса в Японии;

• День свободы еды в Канаде;

• Национальный день бейгла со сливочным сыром и лососем в США;

• Национальный день пиццы;

• Всемирный день защиты китов.

Что нельзя делать 9 февраля:

• совершать покупки;

• дарить кому-либо подарки;

• мыть голову;

• в этот день также советуют избегать ожогов и порезов.

Приметы 9 февраля:

• белая Луна предвещает холода, а красная — ветер;

• облака против ветра — к снегопаду;

• запотевшие стекла — к скорейшему потеплению.

Знаменательные события 9 февраля:

•  в 1972 году состоялось первое выступление новой группы Пола Маккартни — Wings;

• в 1969 году совершил свой первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-74.

• в 1893 году в Париже на сцене "Мулен Руж" состоялся первый в мире сеанс стриптиза. Последующий арест стриптизерши полицией вызвал беспорядки в городе.

• в 1863 году американец Елансон Крейг запатентовал огнетушитель.

Кто родился 9 февраля:

•  Вильгельм Майбах, конструктор первого "Мерседеса";

• Томас Уильям Хиддлстон, английский актёр и продюсер;

• Джозеф Фрэнк "Джо" Пеши — американский актёр, комик и певец.

Именины 9 февраля:

Католические: Анна, Ансберт, Аполлония, Екатерина, Марон/Марун, Тейло.

Православные: Варданий, Дмитрий, Ермоген, Иван, Маркиана, Пётр, Полихроний.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что были озвучены новые цены на молодой картофель и длинноплодные огурцы.

Также издание сообщало, что 20 лет назад Солт-Лейк-Сити стал первым городом, где прошли Зимние Игры XXI века.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!