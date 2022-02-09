9 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Денис Подставной
Сегодня православные украинцы чтят память святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского и богослова.
Праздники 9 февраля в Украине и мире
Иоанн был прозван Златоустом за дар блестящей проповеди. К святителю обращаются с молитвами о выздоровлении от разных болезней, а также защите от зависти.
Что отмечают в мире 9 февраля:
• День мяса в Японии;
• День свободы еды в Канаде;
• Национальный день бейгла со сливочным сыром и лососем в США;
• Национальный день пиццы;
• Всемирный день защиты китов.
Что нельзя делать 9 февраля:
• совершать покупки;
• дарить кому-либо подарки;
• мыть голову;
• в этот день также советуют избегать ожогов и порезов.
Приметы 9 февраля:
• белая Луна предвещает холода, а красная — ветер;
• облака против ветра — к снегопаду;
• запотевшие стекла — к скорейшему потеплению.
Знаменательные события 9 февраля:
• в 1972 году состоялось первое выступление новой группы Пола Маккартни — Wings;
• в 1969 году совершил свой первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-74.
• в 1893 году в Париже на сцене "Мулен Руж" состоялся первый в мире сеанс стриптиза. Последующий арест стриптизерши полицией вызвал беспорядки в городе.
• в 1863 году американец Елансон Крейг запатентовал огнетушитель.
Кто родился 9 февраля:
• Вильгельм Майбах, конструктор первого "Мерседеса";
• Томас Уильям Хиддлстон, английский актёр и продюсер;
• Джозеф Фрэнк "Джо" Пеши — американский актёр, комик и певец.
Именины 9 февраля:
Католические: Анна, Ансберт, Аполлония, Екатерина, Марон/Марун, Тейло.
Православные: Варданий, Дмитрий, Ермоген, Иван, Маркиана, Пётр, Полихроний.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что были озвучены новые цены на молодой картофель и длинноплодные огурцы.
Также издание сообщало, что 20 лет назад Солт-Лейк-Сити стал первым городом, где прошли Зимние Игры XXI века.
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