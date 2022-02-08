8 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Денис Подставной
В Украине 8 февраля православные чтят память преподобного Феодора Студита.
Праздники 8 февраля
Преподобный Феодор Студит – святой 8-9 веков, аскет, писатель, византийский монах и церковный деятель.
Что отмечают в мире 8 февраля:
• День Оперы
• День "засмейся и разбогатей"
• День воздушных змеев
• День замороженного йогурта в США
• День предложения руки и сердца
• День электронного ящика
Что нельзя делать 8 февраля:
• подметать;
• мыть полы в доме.
Приметы 8 февраля:
• какая погода в этот день, такая и весна будет;
• если на улице метель — значит зима затянется надолго;
• петухи вечером громко запели – это к оттепели.
Знаменательные события 8 февраля:
• в 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Ватиканом и Азербайджаном;
• в 1965 году в Британии запретили рекламу сигарет на телевидении;
• в 1964 году Beatles прибыли в аэропорт "Кеннеди" и Америку захлестнула волна битломании;
• в 1928 году первая передача телесигнала через океан — из Лондона в Нью-Йорк;
• в 1914 году в Монреале создали украинское издательство "Новый Свет";
• в 1672 году Исаак Ньютон делает доклад о своей теории природы света и цвета.
Кто родился 8 февраля:
• в 1920 году Лана Тернер, голливудская кинозвезда;
• в 1906 году Честер Карлсон, американский физик, изобретатель процесса ксерокопирования;
• в 1834 году известный химик Дмитрий Менделеев
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