7 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Денис Подставной
Сегодня, 7 февраля, в Украине православные чтят память святителя Григория Богослова.
Праздники 7 февраля в Украине и мире
Григорий Богослов великий святой, константинопольский патриарх, один из Отцов Церкви и близкий друг святителя Василия Великого.
Что нельзя делать 7 февраля:
• Выходить на улице после полуночи;
• Стричь волосы и ногти;
• Обижаться;
• Плеваться.
Приметы 7 февраля:
• Если в этот день идет снег, значит следующая зима будет холодной;
• Снегопад — к ранней осени;
• Громкое чириканье воробьев — к оттепели;
• Пролить молоко — к хорошим известиям.
Что отмечают в мире 7 февраля:
• День массажиста в Украине;
• День приветствий в адрес надоедливых соседей;
• День балета;
• Неделя "Имейте сострадание к собакам на цепи" (с 7 по 14 февраля);
• День "Разошли свою визитку".
Знаменательные события 7 февраля
• В 1968 году песня группы Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band получила премию Grammy;
• В 1906 году сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия, вместо кода CQD, который раньше использовали на судах;
• В 1831 году польский Сейм утвердил красно-белый флаг как Национальный.
Кто родился 7 февраля
• В 1812 году Чарльз Диккенс, английский писатель;
• В 1949 году Алан Ланкастер, один из основателей английского рок-группы Status Quo;
• В 1960 году Дитер Болен, немецкий поп-музыкант (Modern Talking, Blue System).
Именины 7 февраля
• Католические: Евгения, Колетт, Крисолиус, Пий.
• Православные: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Пётр, Стефан, Феликс, Филипп, Фелицата, Януарий.
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