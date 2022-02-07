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7 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Что отмечают в Украине и мире 7 февраля 2022 года

сегодня, 07:00
Автор:

Денис Подставной
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Сегодня, 7 февраля, в Украине православные чтят память святителя Григория Богослова. 

7 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

Праздники 7 февраля в Украине и мире

Григорий Богослов великий святой, константинопольский патриарх, один из Отцов Церкви и близкий друг святителя Василия Великого.

Что нельзя делать 7 февраля:

• Выходить на улице после полуночи;

• Стричь волосы и ногти;

• Обижаться;

• Плеваться.

Приметы 7 февраля: 

• Если в этот день идет снег, значит следующая зима будет холодной;

• Снегопад — к ранней осени;

• Громкое чириканье воробьев — к оттепели;

• Пролить молоко — к хорошим известиям.

Что отмечают в мире 7 февраля:

• День массажиста в Украине;

• День приветствий в адрес надоедливых соседей;

• День балета;

• Неделя "Имейте сострадание к собакам на цепи" (с 7 по 14 февраля);

• День "Разошли свою визитку".

Знаменательные события 7 февраля

• В 1968 году песня группы Beatles Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band получила премию Grammy;

• В 1906 году сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия, вместо кода CQD, который раньше использовали на судах;

• В 1831 году польский Сейм утвердил красно-белый флаг как Национальный.

Кто родился 7 февраля

• В 1812 году Чарльз Диккенс, английский писатель;

• В 1949 году Алан Ланкастер, один из основателей английского рок-группы Status Quo;

• В 1960 году Дитер Болен, немецкий поп-музыкант (Modern Talking, Blue System).

Именины 7 февраля 

• Католические: Евгения, Колетт, Крисолиус, Пий.

• Православные: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Пётр, Стефан, Феликс, Филипп, Фелицата, Януарий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что ученые назвали растение, способное помочь в борьбе с COVID-19.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что Ее Величество Елизавета II назвала имя следующей королевы Британии: и это не жена принца Уильяма Кейт Миддлтон. 


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