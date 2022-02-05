5 февраля в календаре: какой сегодня праздник, приметы и именинники

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Денис Подставной
В Украине 5 февраля православные чтят память преподобного Саламана Молчальника.
Праздники 5 февраля
Саламан Молчальник – святой 4-5 веков, сирийский монах и аскет. Он являлся первым святым, взявшим на себя подвиг полного молчания и соблюдал его до своей смерти.
Что нельзя делать 5 февраля:
Не помогать;
Беременным стоять на пороге;
Оставлять дом неубранным;
Приметы 5 февраля:
Солнечная и морзная погода – значит в августе будет жарко;
В следующем январе будет такая же погода, как и после полудня 5 февраля;
Звонко синицы запели с утра — придут морозы;
Снега много – значит год будет урожайным;
Что отмечают в мире 4 февраля:
Всемирный день Нутеллы;
День монарха (данаида монарх — вид бабочек из семейства нимфалид;
День мороженого на завтрак (отмечается в первую субботу февраля);
Национальный день метеоролога в США;
Знаменательные события 5 февраля:
В 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Норвегией;
В 1953 году в нью-йоркском Roxy Theatre прошла премьера диснеевского фильма "Питер Пен";
В 1952 году Нью-Йорк стал первым городом мира, где начали использовать трехцветные светофоры;
В 1887 году в миланском театре "Ла Скала" состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло";
Кто родился 5 февраля:
В 1985 году Криштиану Роналду, португальский футболист, нападающий сборной и испанского "Реала";
В 1878 году Андре-Густав Ситроен, французский инженер и промышленник, создатель одноименной автомобильной компании;
В 1840 году Гайри Стивенс Максим, американский конструктор оружия, изобретатель пулемета;
В 1840 году Джон Бойд Данлоп, шотландский ветеринар, изобретатель пневматических шин.
Именины 5 февраля:
Католические: Агата, Аделаида
Православные: Агафангел, Владимир, Геннадий, Евдокия, Евсевий, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Мавсима, Макарий, Милица, Павлин, Саламан, Серафим, Феоктист, Фёдор
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