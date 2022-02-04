4 февраля в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

В Украине 4 февраля православные чтят память апостола от семидесяти Тимофея, епископа Ефесского, а также память преподобномученика Анастасия Печерского.

Праздники 4 февраля

В народе говорили, что вместе с Тимофеем приходят последние крепкие морозы



Также 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

Что нельзя делать 4 февраля:

• Рассказывать сны которые, приснившиеся в ночь на 4 февраля;

• Идти на риск.

Приметы 4 февраля:

• Если в полдень солнце светит, то это к ранней весне.

• Если метель метет, значит вся неделя будет с метелями.

• Если снегопад, это к хорошему урожаю летом.

Что отмечают в мире 4 февраля:

• День вакуума

• День почтальона в США

• День каши в Латвии

• День неандертальца.

• Новый год в Японии.

Знаменательные события 4 февраля:

• В 2004 году начала работу социальная сеть Facebook.

• В 1899 году был основан "Вердер", футбольный клуб из города Бремен

• В 1906 году департамент полиции Нью-Йорка постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников.

• В 1945 году Бельгия полностью освобождена от нацистской оккупации

• В 1906 году Томбо, американский астроном, открывший Плутон

• В 1902 году Чарльз Линдберг, американский пилот, который совершил первый одиночный перелет через Атлантику

• В 1880 году Климент Квитка, музыковед и фольклорист, муж Ларисы Косач (Леся Украинка)

Именины 4 февраля:

• Католические: Андреа, Вероника, Гилберт, Джон, Екатерина, Римберт

• Православные: Гавриил, Георгий, Иван, Иосиф, Николай, Пётр, Тимофей, Яков

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что диабет и гипертонию смогут лечить одним препаратом. Ученые нашли общие мишени в лечении диабета и гипертонии, в будущем это поможет создать препарат от этих заболеваний.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что эксперты из Университета Портсмута (Великобритания) назвали способ, с помощью которого можно сохранить здоровье после 60 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!