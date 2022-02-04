logo

BTC/USD

36956.02

ETH/USD

2658.64

LTC/USD

109.23

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события 4 февраля в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом
commentss НОВОСТИ Все новости

4 февраля в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

Что отмечают в Украине и мире 4 февраля

сегодня, 00:15
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Украине 4 февраля православные чтят память апостола от семидесяти Тимофея, епископа Ефесского, а также память преподобномученика Анастасия Печерского. 

4 февраля в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

Праздники 4 февраля

В народе говорили, что вместе с Тимофеем приходят последние крепкие морозы

Также 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.

Что нельзя делать 4 февраля:

• Рассказывать сны которые, приснившиеся в ночь на 4 февраля;

• Идти на риск.

Приметы 4 февраля:

• Если в полдень солнце светит, то это к ранней весне.

• Если метель метет, значит вся неделя будет с метелями.

• Если снегопад, это к хорошему урожаю летом.

Что отмечают в мире 4 февраля:

• День вакуума

• День почтальона в США

• День каши в Латвии

• День неандертальца.

• Новый год в Японии.

Знаменательные события 4 февраля:

• В 2004 году начала работу социальная сеть Facebook.

• В 1899 году был основан "Вердер", футбольный клуб из города Бремен

• В 1906 году департамент полиции Нью-Йорка постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников.

• В 1945 году Бельгия полностью освобождена от нацистской оккупации

• В 1906 году Томбо, американский астроном, открывший Плутон

• В 1902 году Чарльз Линдберг, американский пилот, который совершил первый одиночный перелет через Атлантику

• В 1880 году Климент Квитка, музыковед и фольклорист, муж Ларисы Косач (Леся Украинка)

Именины 4 февраля:

• Католические: Андреа, Вероника, Гилберт, Джон, Екатерина, Римберт

• Православные: Гавриил, Георгий,  Иван, Иосиф, Николай, Пётр, Тимофей, Яков

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что диабет и гипертонию смогут лечить одним препаратомУченые нашли общие мишени в лечении диабета и гипертонии, в будущем это поможет создать препарат от этих заболеваний.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что эксперты из Университета Портсмута (Великобритания) назвали способ, с помощью которого можно сохранить здоровье после 60 лет. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!