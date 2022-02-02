2 февраля в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

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Денис Подставной
Сегодня, 2 февраля, в Украине православные отмечают память преподобного Евфимия Великого (Ефимов День).
Праздники 2 февраля
Евфимий Великий почитается как один из столпов пустынножительства и основателей монашества.
На Ефимов день в народе определяли, какая погода будет на Масленицу.
Что запрещено делать 2 февраля:
• Поднимать упавшие деньги (мелкие);
• Заниматься пением;
• Выходить из дома с наступлением темноты.
Что отмечают в мире 2 февраля:
• День тонких блинчиков;
• День сурка;
• День ездовых собак;
• День ежа;
• День молодёжи в Азербайджане;
• День изобретателя в Таиланде.
Знаменательные события 2 февраля:
• В 1986 году в Индии состоялась встреча Папы Римского с далай-ламой;
• В 1970 году в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва;
• В 1653 году Нью-Йорк получил статус города. В то время он еще назывался Новый Амстердам.
Кто родился 2 февраля:
• В 1861 году Соломон Гуггенхайм, основатель музея современного искусства в Нью-Йорке (погиб во время крушения "Титаника");
• В 1947 году Американская актриса Ферра Фосет;
• В 1977 году певица Шакира.
Именины 2 февраля:
Католические: Корнелий/Корнилий;
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