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2 февраля в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

Что отмечают в Украине и мире 2 февраля

2 февраля 2022, 00:00
Автор:

Денис Подставной
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Сегодня, 2 февраля, в Украине православные отмечают память преподобного Евфимия Великого (Ефимов День). 

2 февраля в календаре: какой праздник отмечаем сегодня и что под запретом

Праздники 2 февраля

Евфимий Великий почитается как один из столпов пустынножительства и основателей монашества.

На Ефимов день в народе определяли, какая погода будет на Масленицу.

Что запрещено делать 2 февраля:

• Поднимать упавшие деньги (мелкие);

• Заниматься пением;

•  Выходить из дома с наступлением темноты.

Что отмечают в мире 2 февраля:

• День тонких блинчиков;

• День сурка;

• День ездовых собак;

• День ежа;

• День молодёжи в Азербайджане;

• День изобретателя в Таиланде.

Знаменательные события 2 февраля:

• В 1986 году в Индии состоялась встреча Папы Римского с далай-ламой;

• В 1970 году в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва;

• В 1653 году Нью-Йорк получил статус города. В то время он еще назывался Новый Амстердам. 

Кто родился 2 февраля:

• В 1861 году Соломон Гуггенхайм, основатель музея современного искусства в Нью-Йорке (погиб во время крушения "Титаника");

• В 1947 году Американская актриса Ферра Фосет;

• В 1977 году певица Шакира.

Именины 2 февраля:

Католические: Корнелий/Корнилий;

Православные: Агна, Евфимий, Захария, Инна, Лев, Павел, Фирс.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что психолог из Гарварда Нэнси Эткофф в ходе исследования выяснила, что наличие цветов в доме благоприятно влияет на настроение человека.

Также сайт "Комментарии" писал о том, какая привычка сказывается на психике хуже, чем недосып. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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