6 декабря в Украине: какой праздник сегодня

6 декабря – это особый день в украинском календаре, ведь сегодня отмечают День Вооруженных Сил Украины. Этот праздник не только профессиональный день военнослужащих, но и символ уважения, благодарности и гордости за тех, кто ежедневно защищает наше государство.

6 декабря в Украине отмечают два больших праздника

История праздника

День Вооруженных сил Украины был установлен в 1993 году постановлением Верховной Рады Украины. Эта дата была выбрана неслучайно: именно 6 декабря 1991 был принят закон "О Вооруженных Силах Украины", который заложил основы украинского войска.

С этого времени украинская армия прошла долгий путь становления, возрождения и модернизации. Особо значимой стала ее роль во время вооруженной агрессии России, начиная с 2014 года. Сегодня украинские Вооруженные Силы – это не только щит и опора государства, но гордость нации.

Как отмечают День Вооруженных Сил Украины?

В честь праздника в Украине проводятся торжественные мероприятия:

Церемонии возложения цветов к памятникам погибшим воинам.

Вручение государственных наград военным.

Концерты, выставки и благотворительные мероприятия по поддержке армии.

В учебных заведениях часто проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами и военнослужащими.

Однако 6 декабря – это также день памяти и скорби о тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины. Во многих городах устраивают минуты молчания и акции в честь погибших героев.

Почему это важно?

День Вооруженных Сил Украины — напоминание о роли нашей армии в сохранении государственности. Это день, когда мы благодарим защитников за их самопожертвование, стойкость и преданность своей стране.

6 декабря – это не только об армии, это о каждом из нас. О единстве, взаимоподдержке и вере в нашу победу.

Кроме Дня ВСУ, 6 декабря Украина также отмечает День Святого Николая по новому, новоюлианскому календарю. Сегодня детишки по всем городам и селам ждут подарки под подушкой и верят в чудеса.

Поэтому сегодняшний день – это прекрасная возможность выразить благодарность украинским военным, вспомнить тех, кто отдал свою жизнь за свободу, и сделать доброе дело для украинских детей.