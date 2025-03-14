1,8 миллиарда на восстановление: Украина распродает конфискованные активы

Украина продолжает наполнять Фонд восстановления за счет активов, конфискованных у российских компаний и подсанкционных лиц. Кабинет Министров принял решение о продаже облигаций на сумму 1,8 млрд. грн., а полученные средства пойдут на восстановление страны. Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что это лишь часть масштабного плана по привлечению замороженных российских активов по всему миру.

Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины приняло решение о продаже конфискованных облигаций на сумму почти 1,8 млрд грн через Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания Кабмина 14 марта. Средства, полученные от соглашения, будут направлены в Фонд восстановления Украины, финансирующий критические потребности страны.

По словам Шмыгаля, государство уже привлекло десятки миллиардов гривен от активов российских банков, компаний и подсанкционных лиц. Приоритетом в этом году остается расширение механизма конфискации замороженных российских активов за границей, чтобы сделать их основным источником финансирования восстановления.

"Украина будет добиваться полной конфискации этих средств. Пока этот процесс идет, мы продолжаем получать финансирование от замороженных активов", — подчеркнул Шмигаль. Он также напомнил, что на прошлой неделе Украина получила от Великобритании 752 млн. фунтов, а от Канады — 2,5 млрд. канадских долларов. Эти деньги направлены на оборону и критически важные бюджетные нужды.

"Украина будет добиваться полной конфискации. Пока этот процесс продолжается, мы продолжаем получать деньги за счет замороженных активов", — подчеркнул Премьер-министр.

Он также напомнил, что на прошлой неделе Украина получила от Великобритании 752 млн. фунтов, а от Канады — 2,5 млрд. канадских долларов. Эти деньги направлены на оборону и критически важные бюджетные нужды.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Кабмин принял решение о перераспределении 6,3 миллиона гривен , которые пойдут на первоочередные ремонтные работы в двух корпусах больницы. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этот проект является одним из ключевых в плане восстановления медицинской инфраструктуры. Власти уверяют, что поддержка медучреждений будет оставаться в фокусе правительственных инициатив.