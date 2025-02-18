1,5 млрд грн на безопасность Чернобыля: как правительство будет защищать АЭС после атак РФ

Украина усиливает защиту критических ядерных объектов на фоне растущих угроз. Кабинет Министров принял решение выделить более 1,5 млрд грн в поддержку безопасного состояния укрытия Чернобыльской АЭС. Это на 139 млн. грн. больше, чем в 2024 году. Также правительство работает над привлечением международного финансирования для развития энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Заседание Правительства. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что очередная атака России беспилотниками на территорию ЧАЭС была попыткой запугать не только Украину, но и Европу. Он заверил, что радиационная угроза отсутствует, а специалисты работают над ликвидацией последствий ударов.

Кроме того, правительство продолжает курс на энергетическую независимость. Украина привлечет 400 млн евро ссуды от Европейского инвестиционного банка, часть которых пойдет на энергоэффективное восстановление.

Еще одно важное направление – стимулирование децентрализованной генерации. Банки уже выдали предпринимателям более 13 млрд грн кредитов для установки солнечных панелей, ветряных мельниц и других энергетических решений. Кроме того, украинцы получили более 730 млн грн в рамках энергетических кредитов. В целом это позволит нарастить мощности на 530 МВт, что критически важно для укрепления энергосистемы страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что эксперты МАГАТЭ провели осмотр места удара беспилотника по саркофагу реактора Чернобыльской АЭС и не зафиксировали увеличение уровня радиации. Согласно выводам, обнародованным в отчете на сайте организации, измерения, проведенные экспертами МАГАТЭ, показали, что уровень радиации остался в пределах нормальных значений по сравнению с показателями, зафиксированными во время начала постоянного мониторинга станции два года назад. Сообщается, что ударный дрон, попавший 14 февраля в крышу саркофага, пробил отверстие. Через сутки после инцидента еще был заметен запах горелого пластика, а также дым от пожара, возникший из-за горения материала поверхности саркофага, вероятно, воспламеняющегося. Ущерб от атаки оценен как значительный.