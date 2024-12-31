8,09 млрд человек: население Земли достигнет нового рекорда в новогоднюю ночь

В 2024 году население Земли увеличилось более чем на 71 миллион человек, и к началу Нового года его численность достигнет 8,09 миллиарда. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press, ссылаясь на данные Бюро переписи населения США.

Население Земли. Фото: из открытых источников

Темп роста населения в 2024 году составляет 0,9%, что несколько ниже по сравнению с 2023 годом, когда численность планеты увеличилась на 75 миллионов.

В частности, в Соединенных Штатах численность населения за год выросла на 2,6 миллиона человек, и на 1 января 2024 года ее общее количество составит 341 миллион. Это рост на 0,8% от общей численности населения страны. В то же время, по прогнозам, в январе 2025 года на Земле ежесекундно будут происходить 4,2 рождения и 2 смерти, что свидетельствует о значительной демографической активности на планете, хотя и в контексте снижения темпов рождаемости в некоторых регионах мира.

В США каждые 9 секунд будет рождаться один человек, а каждые 9,4 секунды будет один человек.

В 2020-х годах население Соединенных Штатов увеличилось на 9,7 миллиона человек, что составляет рост на 2,9%. В то же время, в 2010-х годах темп роста был наименьшим с 1930-х годов — лишь 7,4%.

Также известно, что с начала российской агрессии в Украине в феврале 2022 года Организация Объединенных Наций официально зафиксировала более 12,3 тысяч погибших гражданских и более 27,8 тысяч раненых лиц.

Отметим, что в течение десяти лет после аннексии Крыма российские власти сменили более 35% населения полуострова.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Кабинет Министров Украины утвердил два законопроекта , направленных на усовершенствование правового регулирования процесса обязательной эвакуации населения. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, эти инициативы призваны обеспечить эффективность эвакуационных мероприятий в зоне боевых действий.