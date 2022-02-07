Квит вместо признания неправоты, прячется за спинами студентов, - могилянец

Происходящие вокруг НаУКМА события продолжают активно обсуждать в соцсетях. И революционные настроения студентов многие не разделяют. Авторы постов из числа педагогов и выпускников Могилянки, в частности, указывают, что им стыдно за сообщество академии, которое пренебрегло честностью избирательного процесса. Университет Киево-могилянская академия, фото Facebook "…в Могилянке у Квита все схвачено. Интересен феномен, когда человек вместо признания своей неправоты и поражения, поднимает революцию и прячется за спинами студентов... Стыдно за Альма Матер…", — отметил выпускник академии, соискатель Мичиганского университета Андрей Горобец.

О спекуляции студентов Могилянки написала и филолог, доцент кафедры украинского языка филологического факультета ЗНУ Оксана Меркулова. Она отметила, что не имеет симпатий к министру образования Сергею Шкарлетту, но могилянцы "продавили выгодный для них результат".

"…студенты Могилянки, спекулируя исключительностью своего вуза, скандалом, криком и банальным шантажом продавили выгодный для них результат... После этого лично у меня – никакого уважения к нынешней Могилянке, спустившейся до уровня "гоп-стоп", – говорится в сообщении кандидата филологических наук.

Украинская ученая Тамила Гладкая, в свою очередь, проанализировала скандальные выборы в Могилянке с точки зрения университетской автономии. По ее словам, эта автономия должна быть контролируемой, потому что руководство вузов может ею злоупотреблять.



"Мы, причастные к системе высшего образования, знаем эту "автономию" в подавляющем большинстве вузов по всей Украине... и знаем, как организуются выборы ректоров. Там есть что проверять Минобразования, Кабинету Министров Украины и есть что переделывать в Законе "О высшем образовании". Как раз вмешательство Минобразования и нужно в ту автономию, потому что за ней часто скрывается сплошное нарушение руководством законодательства... Работая в вузах, я сначала радовалась новому Закону "О высшем образовании", а потом поняла, что там остались хорошие "лазейки", чтоб этой автономией крутить так, как вздумается. И тогда я не раз задумывалась, когда же Минобразования проконтролирует наконец ту "автономию"? Ведь заявления небольшого количества свободных преподавателей о нарушениях часто заканчивалось тем, что преподаватели сами покидали те вузы. В этой ситуации с Могилянкой все просто решается: если были нарушения в выборах, нужно, чтобы за это взялись правоохранительные органы и расследовали все. Решение же об отмене приказа Минобразования о повторных выборах в Могилянке во время собрания у председателя Верховной Рады считаю давлением радикально настроенных персонажей, привыкших действовать уличными лозунгами и методами, а не согласно закону и порядку", — подчеркнула она.

Напомним, во время второго тура выборов в НаУКМА с участка якобы была похищена урна с бюллетенями. Ее вернули спустя некоторое время поврежденной. Другую урну неизвестные залили зеленой краской, чем тоже испортили часть бюллетеней. Тем не менее, избирательный комитет подсчитал все бюллетени, и из временно исчезнувшей урны также, провозгласив победителем выборов Сергея Квита.

Минобразования, учитывая нарушение избирательной процедуры и невозможность установить объективные результаты голосования, издало приказ о новых выборах. Впоследствии, после вмешательства премьер-министра Шмыгаля и главы ВРУ Стефанчука, приказ о перевыборах был отозван.

Студенты НаУКМА объявили забастовку с требованиями: назначить Квита президентом Могилянки и уволить министра образования. Квит тоже принимал участие в студенческих пикетах Кабмина.

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