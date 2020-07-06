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Квартира за миллион долларов: новые обстоятельства продажи недвижимости основателя Ciklum Торбена Майгаарда

У иностранного инвестора с Германии пытаются отобрать элитную недвижимость в центре столицы, - СМИ

сегодня, 11:20
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Квартира за миллион долларов: новые обстоятельства продажи недвижимости основателя Ciklum Торбена Майгаарда

В деле о продаже элитной квартиры основателя Ciklum Торбена Майгаарда появились новые обстоятельства. Оказалось, что квартиру площадью 554,9 кв. м. в элитном доме на Кловском спуске, 7 купил гражданин Германии Ральф Сиглер. При этом жилье прошло все проверки госреестров, а покупатель даже не подозревал, что право собственности на квартиру может быть оспорено наследниками бывшего владельца. Об этом пишет сайт Podrobnosti.ua. 

Еще в прошлом году наследники умершего основателя Ciklum Торбена Майгаарда заявили, что кто-то якобы пытается украсть у них квартиру. Речь шла именно об элитной недвижимости на Кловском спуске, 7. 

Согласно версии наследников, неизвестный подделал доверенность на право продажи квартиры от имени Majgaard Limited – компании, через которую Торбен Майгаард владел элитной недвижимостью на Печерске. Затем мошенник, возможно, перепродал квартиру, о чем наследникам стало известно в июне 2019 года, спустя полгода после смерти Торбена Майгаарда. 

Между тем, как следует из заявления гражданина Ральфа Сиглера, он оформил сделку еще в апреле 2019 года

"Мы прошли всю процедуру и проверили законность сделки согласно украинскому законодательству. Через три дня после оформления я получил электронные ключи и техпаспорт на квартиру, начал готовить объект к ремонту, а спустя полгода случайно обнаружил, что ее пытаются продать на торгах через СЕТАМ. Якобы из-за того, что предыдущий владелец получил ее в собственность по поддельным документам", - сообщил Ральф Сиглер

Нынешний владелец собирается защищать свое право собственности в украинских и международных инстанциях.

 истории с элитной квартирой слишком много белых пятен и совпадений, которые дают основания подозревать в мошенничестве группу лиц", - говорит он. 

Эта версия событий существенно отличается от той, которая ранее звучала в медиа. В деле появился юридический собственник элитной квартиры на Печерске, который обвиняет в сговоре мошенников и правоохранительные органы и ничего не знает о претензиях наследников Торбена Майгаарда. По крайней мере, не знал до тех пор, пока осенью 2019 года его квартиру не попытались продать на торгах через СЕТАМ по заниженной, как минимум, в 10 раз цене. 

Стоит отметить также тот факт, что наследники Торбена Майгаарда несколько раз подавали исковое заявление в Печерский районный суд и отзывали его до тех пор, пока дело не попало к судье Татьяне Остапчук, что у нового владельца также вызывает подозрения. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что президент Владимир Зеленский вручил ключи от новых квартир жильцам дома на Позняках в Киеве, в котором 21 июня взорвался газ. 


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