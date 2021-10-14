Кузьмин: Эксперт СБУ признал, что записи разговоров Медведчука смонтированы

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Елена Бурдейная
Ренат Кузьмин обращает внимание на обвинения, предъявленные Медведчуку в суде: "...в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, Медведчук вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами...".
Судебное заседание в Печерском суде - фото из сети
Народный депутат от партии ОПЗЖ заявляет:
Юрист говорит об уникальном экспертном заключении:
"А теперь, внимание, заключение эксперта СБУ: записи разговоров Медведчука смонтированы (!), но установить, кто конкретно и как их смонтировал, эксперт не может! Это, пожалуй, все, что нужно знать об обвинениях и доказательствах в деле Медведчука".
Политик резюмирует:
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Обсуждения
Новости
ТАто
сегодня, 15:32
Придурки считают, что копирование - это монтаж. Аллё!!! Ринат!! Ваша радость преждевременна, а вопли о монтаже - не имеют оснований
Ігор
сегодня, 14:52
Порошенко не винуватая!!! Знов корумповану владу хтось підставив.