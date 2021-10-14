logo
Русский Українська

BTC/USD

57479.08

ETH/USD

3779.02

LTC/USD

181.40

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кузьмин: Эксперт СБУ признал, что записи разговоров Медведчука смонтированы
commentss НОВОСТИ Все новости

Кузьмин: Эксперт СБУ признал, что записи разговоров Медведчука смонтированы

Ренат Кузьмин прокомментировал показания экспертов и работу прокуроров по делу Медведчука

сегодня, 13:55
Автор:

Елена Бурдейная

Ренат Кузьмин обращает внимание на обвинения, предъявленные Медведчуку в суде: "...в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, Медведчук вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами...".

Кузьмин: Эксперт СБУ признал, что записи разговоров Медведчука смонтированы

Судебное заседание в Печерском суде - фото из сети

Народный депутат от партии ОПЗЖ заявляет:

"Если матом не ругаться, то слов для комментариев у меня нет. И ещё. Прокуроры заявили, что основным доказательством вины Медведчука являются записи его телефонных переговоров и заключение экспертов СБУ о подлинности этих записей".

Юрист говорит об уникальном экспертном заключении: 

"А теперь, внимание, заключение эксперта СБУ: записи разговоров Медведчука смонтированы (!), но установить, кто конкретно и как их смонтировал, эксперт не может! Это, пожалуй, все, что нужно знать об обвинениях и доказательствах в деле Медведчука".

Кузьмин: Эксперт СБУ признал, что записи разговоров Медведчука смонтированы - фото 2

Политик резюмирует:

"В заклеймённые позором годы при прежнем "преступном режиме" все прокуроры и следователи, направившие в суд дело с такими доказательствами, были бы уволены за некомпетентность. А некоторые отправились бы на скамью подсудимых. Это должно касаться и нынешних прокуроров".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.112ua.tv/mnenie/kuzmin-ekspert-sbu-vyznav-shcho-zapysy-rozmov-medvedchuka-zmontovani-prokuroriv-potribno-za-tse-sudyty-594253.html
Теги:
comments

Обсуждения

ТАто

сегодня, 15:32

Придурки считают, что копирование - это монтаж. Аллё!!! Ринат!! Ваша радость преждевременна, а вопли о монтаже - не имеют оснований

Ігор

сегодня, 14:52

Порошенко не винуватая!!! Знов корумповану владу хтось підставив.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ