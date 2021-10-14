Кузьмин: Эксперт СБУ признал, что записи разговоров Медведчука смонтированы

Ренат Кузьмин обращает внимание на обвинения, предъявленные Медведчуку в суде: "...в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, Медведчук вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами...".

Судебное заседание в Печерском суде - фото из сети

Народный депутат от партии ОПЗЖ заявляет:

"Если матом не ругаться, то слов для комментариев у меня нет. И ещё. Прокуроры заявили, что основным доказательством вины Медведчука являются записи его телефонных переговоров и заключение экспертов СБУ о подлинности этих записей".

Юрист говорит об уникальном экспертном заключении:

"А теперь, внимание, заключение эксперта СБУ: записи разговоров Медведчука смонтированы (!), но установить, кто конкретно и как их смонтировал, эксперт не может! Это, пожалуй, все, что нужно знать об обвинениях и доказательствах в деле Медведчука".

Политик резюмирует:

"В заклеймённые позором годы при прежнем "преступном режиме" все прокуроры и следователи, направившие в суд дело с такими доказательствами, были бы уволены за некомпетентность. А некоторые отправились бы на скамью подсудимых. Это должно касаться и нынешних прокуроров".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!